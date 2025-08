INFO Mercato : L’OM fait un cadeau à 10M€ au Paris FC !

Longtemps associé à Sikou Niakaté cet été, l’OM a fait le choix d’abandonner ce dossier. Une opportunité pour le Paris FC, qui souhaite saisir l’occasion pour attirer le défenseur de 26 ans évalué à 10 millions d’euros par le SC Braga.

Mercato : L’OM jette l’éponge, le Paris FC fonce sur Sikou Niakaté

Après CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, la défense reste le chantier prioritaire du mercato estival à l’Olympique de Marseille. Dans cette optique, l’OM a entamé des pourparlers avec le FC Bruges pour l’international équatorien Joel Ordonez, tandis qu’un renfort au poste de latéral droit ou gauche n’est pas non plus à exclure.

Il y a quelques semaines, le nom de Sikou Niakaté avait également été associé au club marseillais. Avec la piste Joel Ordonez, l’OM a laissé de côté le dossier du défenseur central malien. Une aubaine pour le Paris FC, qui a désormais le champ libre avec le retrait de l’OM et qui pourrait bien saisir l’opportunité de recruter Sikou Niakaté.

« Le Paris FC cherche encore à se renforcer derrière. Parmi les profils ciblés figure Sikou Niakaté (26 ans), le défenseur central international malien du Sporting Braga. Un temps annoncé à l’Olympique de Marseille cet été, l’ex de Guingamp et de Metz est estimé autour de 10M€ », a publié le journaliste Patrick Juillard sur sa page Twitter.

Sous contrat avec le SC Braga jusqu’en juin 2028, Sikou Niakaté n’est pas contre un départ du Portugal et pourrait bien voir d’un bon oeil un potentiel transfert au Paris FC. Reste maintenant à voir si le promu francilien sera enclin à payer les 10 millions d’euros demandés par le club portugais. Affaire à suivre…