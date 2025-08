Stade Rennais : Mauvaise nouvelle avant la réception de l’OM

À onze de la première journée de Ligue 1 contre l’OM, le Stade Rennais et son entraîneur Habib Beye ont reçu une mauvaise nouvelle le samedi lors du match amical face à la Real Sociedad. Explications.

Le Stade Rennais perd un défenseur face à la Real Sociedad

Le vendredi 15 août, à 20h45, au Roazhon Park, le Stade Rennais va débuter sa saison en Ligue 1 par un choc contre l’Olympique de Marseille. Pour cette affiche, Habib Beye ne disposera pas de tout son effectif au complet. Lourdement touché à la cheville lors du match amical à la Real Sociedad samedi passé, Lilian Brassier souffre d’une simple entorse et devrait être de retour avant la fin du mois d’août.

Les examens complémentaires effectués par le Stade Rennais ont finalement écarté la crainte d’une longue absence pour le défenseur de 25 ans. Contraint de sortir prématurément du terrain lors de la rencontre à Saint-Sébastien, l’ancien joueur de l’OM va observer arrêt de deux à trois semaines.

Le gaucher rennais manquera donc la réception de l’Olympique de Marseille en ouverture de la Ligue 1. Inquiet à l’issue du match (1-1), le coach du SRFC s’était montré inquiet par la blessure de son joueur.

« Ça ne sent pas bon. Je pensais que c’était un coup, mais ça a craqué. Ça n’a pas gonflé, mais il a très mal et il l’a vraiment sentie craquer (sa cheville), donc ce ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Mais on va attendre les examens pour savoir la gravité de sa blessure », avait déclaré le technicien sénégalais en conférence de presse.

Finalement, Lilian Brassier devrait rapidement retrouver la compétition. Durant l’indisponibilité de Brassier, Anthony Rouault pourrait s’installer durablement à son poste, alors que le calendrier du Stade Rennais ne laisse que peu de marge pour improviser.