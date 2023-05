Meilleur buteur de Serie A, Victor Osimhen est la grande priorité du PSG pour cet été. Mais il faudra convaincre Aurelio De Laurentiis, président de Naples.

Mercato PSG : Luis Campos insiste pour Victor Osimhen

Alors que Lionel Messi et Neymar Jr pourraient quitter les rangs du Paris Saint-Germain en fin de saison, Luis Campos a fait du renforcement du secteur offensif des Rouge et Bleu sa grande priorité de l’été. Si les noms de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Harry Kane (Tottenham) sont régulièrement associés au PSG, Campos ferait le forcing auprès de l’entourage de Victor Osimhen pour l’intégrer à l’effectif parisien la saison prochaine.

Grand acteur du sacre napolitain en Serie A, 33 ans après le dernier Scudetto avec Diego Maradona, l’international nigérian est très demandé sur le marché des transferts. Opposé à Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich, le Paris SG serait prêt à s’aligner sur les 150 millions d’euros réclamés pour le transfert de l’ancien buteur de Lille OSC. Mais l’affaire est encore très loin d’être dite, surtout avec l’intransigeance du président du SSC Naples.

Mercato PSG : Aurelio De Laurentiis bloque Victor Osimhen

Auteur de 22 buts et 5 passes décisives en 27 matches, Victor Osimhen a permis au SSC Naples de remporter le championnat italien cette saison. Arrivé en provenance de Lille il y a trois ans pour 75 millions d’euros, le natif de Lagos fait rêver beaucoup de clubs fortunés d’Europe. Mais Aurelio De Laurentiis ne compte pas laisser filer son joyau de 24 ans et compte sur lui pour la saison prochaine. En marge des festivités pour le sacre, l’homme d’affaires italien de 73 ans a envoyé un message très clair aux prétendants d’Osimhen, dont le Paris Saint-Germain.

« Je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été, pas question. Je le voulais depuis dix ans, je l'ai finalement fait venir ici (en 2020) et il a ramené le club en Europe après la crise du coronavirus. Maintenant, j'aimerais qu'un cycle s'ouvre sous sa direction, car c'est un grand leader. C'est pourquoi j'ai levé l'option (pour le prolonger), maintenant c'est à lui de jouer. Naples est né d'une sirène, Parthénope, il faut donc en tomber amoureux », a déclaré Aurelio De Laurentiis.

Le PSG est donc prévenu.