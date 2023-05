À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, Luis Campos aurait ouvert un chantier bien surprenant pour cet été du côté de la Liga.

Après une saison catastrophique couronnée par une nouvelle désillusion en Ligue des Champions et une élimination précoce en Coupe de France contre l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain s’apprête à opérer de nombreux changements à la faveur du prochain mercato estival. D’après les renseignements divulgués ce weekend par Téléfoot, Luis Campos viserait en priorité deux attaquants, un ailier droit capable de repiquer dans l’axe, un milieu de terrain et un défenseur central. « Des joueurs en majorité française ou francophone pour construire autour de Kylian Mbappé », assure l’émission de TF1. Dans cette optique, le conseiller football du club de la capitale serait sur les traces d’un ancien lieutenant de Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Thomas Lemar au Paris SG cet été ?

Outre les pistes Randal Kolo Muani (Francfort), Victor Osimhen (Naples) et Harry Kane (Tottenham), le Paris Saint-Germain creuserait encore d’autres cibles pour renforcer le secteur offensif cet été. Et d’après les informations du Corriere dello Sport, la dernière piste en date de Luis Campos mènerait à l’international français Thomas Lemar. Sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2027, l’ancien milieu offensif de l'AS Monaco n’est plus considéré comme un premier choix pour Diego Simeone et un transfert pourrait intervenir cet été.

Recruté pour 72 millions d’euros en juillet 2018, Thomas Lemar pourrait être cédé contre un chèque de 25 millions d’euros. Le PSG souhaiterait l’intégrer à son effectif pour le voir aux côtés de Kylian Mbappé dès la saison prochaine. Une piste bien surprenante puisque le Champion du monde 2018 n’a jamais su s’imposer véritablement chez les Colchoneros depuis son arrivée en Liga. Reste maintenant à savoir si Campos passera effectivement à l'offensive dans ce dossier.