Le Real Madrid voudrait profiter de la situation de pagaille, qui règne en ce moment au PSG, pour tenter d’attirer Kylian Mbappé cet été. La vérité a fuité.

Ces derniers jours, la rumeur d'un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est revenue à la surface après un article du journal The Telegraph. Proches de boucler le transfert du milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, les dirigeants des Merengues envisageraient aussi de lancer une nouvelle offensive pour Kylian Mbappé.

Le tabloïd britannique explique notamment que « le Real Madrid cherchera à exploiter l'incertitude qui règne au Paris Saint-Germain cet été et explorera la possibilité d'un transfert record de Kylian Mbappé, parallèlement à la poursuite de Jude Bellingham. » Mais selon un ancien international français, la star du Paris SG ne fait plus partie des plans de Florentino Pérez, qui n’aurait d’ailleurs plus besoin d’un joueur de son profil.

Mercato PSG : Vinicius Jr bloque la venue de Kylian Mbappé au Real

Avec la dimension que prend désormais Vinicius Jr, le Real Madrid n’a plus besoin de Kylian Mbappé, qui n’apprécie pas d’évoluer en pointe, dans son effectif. D’après le quotidien espagnol Sport, la Maison-Blanche a trouvé avec l’international brésilien de 22 ans ce qu’il attendait de Kylian Mbappé. Présent sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, l’ex-international tricolore Olivier Rouyer a confirmé cette tendance.

« La porte du Real Madrid était ouverte avant pour Kylian Mbappé, mais là ce n’est plus le cas. On a tellement de talent dans cette équipe avec Vinicius et même Rodrygo, son côté. Franchement, je ne vois pas la place de Mbappé dans cette équipe. Cela fait un an que Vinicius est extraordinaire. Et surtout si tu prends Kylian Mbappé à Madrid, c’est pour le mettre où ? Sur la gauche, Vinicius a marqué les esprits, c’est impossible de le bouger. Si c’est pour jouer en pointe, Mbappé, ça n’a pas l’air d’être ce dont il a envie », a confié le consultant sportif.

Le PSG pourrait donc garder Mbappé pour encore longtemps.