Avant le match entre l' ASSE et Quevilly Rouen, Laurent Batlles a reçu des conseils de Bordeaux, qui a été accroché par le club normand, samedi (0-0).

L' ASSE a un coup à jouer contre l'US Quevilly Rouen

Après sa défaite à Laval (2-1), l’ ASSE accueille l’US Quevilly Rouen, ce samedi (19h), lors de la 36e journée de Ligue 2. Lors du match aller disputé le 15 août 2022 au stade Robert-Diochon, les deux équipes s’étaient neutralisées (2-2). Huit mois plus tard, le club normand et son homologue stéphanois connaissent des fortunes diverses.

QRM est 8e avec 49 points, soit 3 points de plus que l’AS Saint-Etienne, qui est 11e. Les deux adversaires sont déjà assurés du maintien et s’affrontent donc sans pression. Cependant, les Verts ont un gros coup à jouer. Il peuvent passer devant leur adversaire en cas de victoire. L’équipe de Laurent Batlles a même l’opportunité de rebondir à la 8e place, si Guingamp et le Paris FC ne gagnent pas leur match respectif contre le FC Metz et le FC Sochaux.

ASSE : David Guion briefe Saint-Etienne sur les qualités de Quevilly Rouen

Comme il l'a confié en conférence de presse après la défaite de l' ASSE face au Stade Lavallois, Laurent Batlles attend une réaction de son équipe. « Je n’ai pas envie de finir le championnat avec le manque d’intensité et de justesse que j’ai vu à certains moments (à Laval) […]. Il faut bien finir. » Pour bien préparer la venue de l’US Quevilly Rouen à Geoffroy-Guichard, le club ligérien serait bien inspiré en mettant à profit les conseils de David Guion. Tenu en échec par l’équipe d’Olivier Echouafni, samedi, l’entraîneur des Girondins a dévoilé les qualités des Normands.

« On savait que QRM faisait toujours une grosse première demi-heure. On s’en est aperçu […] contre une équipe qui a beaucoup d’impact athlétique. À la fin du match, ils ont cassé le jeu […] », a-t-il indiqué dans Paris-Normandie. Laurent Batlles est ainsi briefé avant la confrontation de son équipe avec Quevilly Rouen, samedi (19h).