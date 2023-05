En quête de renforts offensifs cet été, le PSG a ciblé plusieurs éléments, dont Marcus Rashford. Mais l’attaquant de Manchester United sait ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

À un an de la fin de son engagement avec Manchester United, Marcus Rashford n’a toujours pas prolongé. Les pourparlers entre les dirigeants mancuniens et leur attaquant de 25 ans en vue d’une prolongation durent depuis des mois sans qu’aucun accord ne soit encore trouvé entre les deux parties. Une situation qui a mis en alerte plusieurs autres grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, prêt à faire des folies pour l’international anglais. Pour autant, l’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, ne semble pas du tout inquiet pour l’avenir de son numéro 10.

Mercato PSG : Marcus Rashford veut rester à Man United

D’après les renseignements du tabloïd britannique The Athletic, le Paris Saint-Germain a transmis une offre colossale à Marcus Rashford l’été dernier. À la recherche d’un attaquant capable d’évoluer en pivot aux côtés de Kylian Mbappé, le club parisien était prêt à verser à l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo un salaire de 22 millions d’euros annuels. Informé de ce qui se tramait entre son joueur et le PSG, le club anglais aurait rapidement réagi en activant l’option d’une année supplémentaire dont il disposait dans le contrat de Rashford. Et alors que Nasser Al-Khelaïfi aurait toujours un oeil sur le compatriote de Harry Kane, son manager Erik ten Hag a déclaré en conférence de presse que son protégé veut poursuivre avec son club formateur.

« Marcus veut rester et nous voulons qu'il reste, donc je pense qu'on s'entendra. Je sais pourquoi les discussions traînent, mais je ne parlerai pas du processus. Laissons les choses avancer. Pour le moment, ce n'est pas important pour moi ni pour lui. Pour lui, le plus important, c’est de marquer plus de buts cette saison. L'équipe et lui réalisent une superbe saison. On doit se concentrer sur la qualification en Ligue des Champions », a expliqué le technicien néerlandais. Le PSG est donc prévenu.