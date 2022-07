Man United Mercato : Erik ten Hag proche de retrouver un défenseur

Publié par Anthony le 13 juillet 2022 à 22:58

Man United Mercato : Après l'arrivée de Tyrell Malacia, Manchester United serait sur le point de recruter un nouveau défenseur.

Man United Mercato : Lisandro Martinez tout proche des Red Devils

Annoncé proche de Manchester United depuis quelques jours, Lisandro Martinez devrait s'engager d'ici peu avec les Red Devils en provenance de l'Ajax selon Sky Sports. Le club est désormais ouvert à la vente après avoir refusé une offre de 50 millions d'euros, bonus compris. Sous contrat jusqu'en 2025, l'Argentin devrait signer pour un transfert d'environ 45 millions d'euros et retrouver son ancien coach Erik ten Hag qui a certainement poussé pour faire venir l'un de ses anciens chouchous.

Le défenseur avait insisté pour rejoindre le coach néerlandais au point de menacer sa direction de ne pas s'entraîner avec le club si un accord n'était pas trouvé rapidement. Selon Fabrizio Romano, les dirigeants de Manchester United se sont rendus à Amsterdam ce mercredi pour tenter de sceller l'accord pour l'Argentin.

Présent à l'Ajax depuis 2019, Lisandro Martinez s'est imposé dans la charnière néerlandaise. Le joueur a pris part à 118 matches et cumule 6 buts et 6 passes décisives. Sous les ordres de Erik ten Hag, il a pu disputer la Ligue des Champions et a même délivré une passe décisive. Malgré la non-participation des Red Devils l'année prochaine à la plus mythique compétition européenne, le défenseur reste fidèle à son coach et veut le retrouver l'année prochaine sous un autre maillot.

Man United Mercato : Antony laissé de côté ?

Lisandro Martinez était la priorité de Manchester mais Erik ten Hag veut aussi récupérer un autre de ses anciens protégés. L'ailier droit du champion des Pays-Bas, Antony, intéresse également beaucoup Man United. Mais son prix pourrait être un frein au transfert. L'Ajax en demande plus de 75 millions d'euros pour l'attaquant. Bien qu'Antony souhaite aussi retrouver son ancien coach, un accord total est encore loin d'être acté, sachant que les Diables Rouges ne souhaitent pour l'instant pas mettre le prix voulu. En effet, l'Ajax ne va pas céder si facilement le joueur vedette qui totalise 79 matches sous le maillot des Lanciers pour inscrire 22 buts et 20 passes décisives en deux saisons. Lors de l'édition précédente en Ligue des Champions, il a délivré 4 passes en 7 matchs.