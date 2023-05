En pleine réflexion sur l’effectif de la saison prochaine, le conseiller football du PSG, Luis Campos, serait entré en scène pour le nouveau phénomène du football allemand.

Avec le départ de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, et celui probable de Neymar Jr, le Paris Saint-Germain a fait du renforcement de son secteur offensif la priorité du mercato estival à venir. Si des noms ronflants comme Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Victor Osimhen (Naples) ou encore Randal Kolo Muani (Francfort) sont régulièrement associés au club de la capitale française, Luis Campos viserait aussi des profils moins clinquants, mais prometteurs. Dans cette optique, le responsable du recrutement du PSG serait très intétessé par le nouveau phénomène du football allemand.

Mercato PSG : Paris tente sa chance pour Florian Wirtz

En effet, selon les renseignements recueillis par le compte Twitter PSGInside, les dirigeants du Paris Saint-Germain surveilleraient la situation de Florian Wirtz. Àgé de 20 ans, le milieu offensif du Bayer Leverkusen est déjà considéré comme un futur crack en Allemagne. International allemand à six reprises, le coéquipier de Marcus Thuram est sous contrat jusqu’en juin 2027. Mais ses excellentes prestations pourraient lui permettre de rejoindre les rangs d’un club encore plus grand lors du prochain mercato estival.

Reconnu comme l’un des plus grands dénicheurs de talents, Luis Campos aimerait l’intégrer à l’effectif du PSG la saison prochaine et aurait « commencé à prendre des infos récemment. » Pour autant, l’affaire s’annonce assez compliquée puisque le Bayer Leverkusen estimerait Florian Wirtz à 100 millions d’euros, sans compter qu’il faudra faire avec la concurrence de Manchester City, Arsenal, Tottenham, Newcastle, le Bayern Munich et le FC Barcelone.