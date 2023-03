Publié par JEAN-LUC D le 25 mars 2023 à 08:37

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram est associé au PSG depuis le dernier mercato hivernal. Un intérêt qui semble réciproque.

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil de Marcus Thuram. Libre le 30 juin prochain, l’ancien attaquant de l’EA Guingamp a pris la résolution de ne pas prolonger l’aventure avec le Borussia Mönchengladbach. Sur le départ, l’international français est dans les plans de plusieurs grands clubs européens en plus du PSG, puisque Chelsea, Manchester United et le Bayern Munich aimeraient le récupérer cet été.

Très performant depuis le début de la saison, avec notamment 15 buts et 4 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues, le fils de la légende Lilian Thuram pourrait donc rejoindre les rangs d’une formation plus ambitieuse dans quelques mois. Et pourquoi pas ceux du Paris SG selon de vieux tweets du joueur ressortis ces dernières par les fans parisiens ?

PSG Mercato : Marcus Thuram adore le PSG

Ce vendredi, des publications de Marcus Thuram datant de 2014 ont refait surface, enflammant à la limite les supporters du Paris Saint-Germain. Selon ces tweets datant de neuf ans, le natif de Parme est un fervent fan du club de la capitale lors d’un Classico remporté par les Rouge et Bleu face à l’Olympique de Marseille en 2014 (2-0), grâce à des buts d’Edinson Cavani et Lucas Moura.

« Pourquoi vous ragez les Marseillais il n’y a rien vraiment », « bande de vieux Marseillais vous n’êtes même pas beau », « Bon demain ça va en cours avec le maillot de l’OM on dirait hein », écrivait à l’époque Marcus Thuram. Depuis, une partie de ces messages ont été supprimés. Proche de Kylian Mbappé, le numéro 10 du Borussia Mönchengladbach pourrait donc rejoindre son ami au sein de l’effectif du PSG dès cet été.