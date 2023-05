Intéressé par un renfort de Randal Kolo Muani pour la saison prochaine, le PSG ne devrait pas s’attendre à un cadeau de la part de l’Eintracht Francfort.

À la recherche d’un avant-centre pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Randal Kolo Muani sur la liste de ses besoins pour le prochain mercato estival. Et récemment, certains médias ont prétexté l’intérêt de l’Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike et El Chadaille Bitshiabu afin d'évoquer un éventuel échange entre les deux clubs. Une opération qui n’existe pourtant pas dans les plans de la formation allemande.

Mercato PSG : Francfort veut du cash ou rien pour Kolo Muani

Le journaliste Florian Plettenberg confirme ce lundi que l’Eintracht Francfort est réellement intéressé par les profils de Hugo Ekitike et El Chadaille Bitshiabu, deux joueurs du Paris Saint-Germain qui pourraient changer d’air cet été. Les dirigeants de l’Eintracht considèrent les deux protégés de Christophe Galtier comme de grands espoirs du football français et aimeraient les avoir dans leur effectif pour la saison prochaine.

Pour autant, l’actuel 8e de Bundesliga n’aurait aucunement l’intention de négocier un quelconque échange avec Luis Campos incluant Ekitike, Bitshiabu et Kolo Muani. D’après le spécialiste mercato de Sky Sport Germany, l’Eintracht Francfort ne ferme pas forcément la porte à son attaquant de 24 ans, mais ce sera contre un chèque d’au moins 100 millions d’euros ou rien. Le PSG sait donc ce qui lui reste à faire s’il souhaite voir Kylian Mbappé et l’ancien Nantais sous les mêmes couleurs en Ligue 1 la saison prochaine.