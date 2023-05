Le Bayern Munich pourrait recruter un champion du monde cet été. Les Bavarois sont intéressés par Julian Alvarez, remplaçant à Manchester City.

Mercato : Julian Alvarez ciblé par le Bayern Munich

Le Bayern Munich cherche une solution en attaque depuis le départ de Robert Lewandowskiau FC Barcelone. Sadio Mané a été recruté à Liverpool l'été dernier, mais le Sénégalais réalise une première saison moyenne et préfère jouer sur le côté gauche. Eric Choupo-Moting a occupé la pointe de l'attaque cette saison, mais à 34 ans, le Camerounais n'est pas une alternative fiable sur le long terme.

Les Bavarois cherchent donc un numéro 9 pour la saison prochaine, et il se pourrait bien qu'ils tentent de recruter un champion du monde. Les dirigeants ont en effet ciblé Julian Alvarez, à en croire les informations du journaliste allemand Florian Plettenberg sur Twitter. L'Argentin est barré par Erling Haaland à Manchester City et doit se contenter d'un statut de remplaçant derrière l'international norvégien. Son contrat court jusqu'en 2028 avec les Cityzens, mais son futur est incertain en raison de son faible temps de jeu. Il pourrait donc être intéressé en cas de proposition du Bayern Munich.

Alvarez comme alternative à Kolo Muani

Julian Alvarez est une alternative à Randal Kolo Muani pour le Bayern Munich. Son club de Francfort en demanderait plus de 100 millions d'euros, ce qui refroidirait les Bavarois. De son côté, l'Argentin est arrivé pour seulement 14 millions d'euros l'été dernier en provenance de River Plate.

Cette saison, l'attaquant des Skyblues a tout de même disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues, pour seulement 22 titularisations. Julian Alvarez a inscrit 17 buts et délivré 4 passes décisives. Vainqueur de la Coupe du Monde cet hiver avec son pays, il a également remporté la Premier League avec Manchester City et est en course pour gagner la FA Cup et la Ligue des Champions.