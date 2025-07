Mercato RC Lens : Leca tranche pour Neil El Aynaoui

Fortement courtisé par les clubs de l’élite européenne, Neil El Aynaoui pourrait finalement rester au RC Lens. Aux dernières nouvelles, Jean-Louis Leca, directeur sportif du club artésien, compte renouveler son contrat.

Mercato RC Lens : Neil El Aynaoui affole l’Europe

Auteur d’une saison solide et convaincante, Neil El Aynaoui fait l’objet de nombreuses convoitises en Europe. Depuis plusieurs semaines, il est suivi par Leeds United, Wolverhampton FC, Sunderland AFC, l’AC Milan, la Juventus Turin, et même l’AS Monaco, qui serait revenu à la charge après l’échec de la saison dernière. En Italie, l’AS Roma se positionne comme un concurrent sérieux de la Vieille Dame.

Le club de la capitale italienne a d’ailleurs formulé une offre de 20 millions d’euros au RC Lens pour s’attacher les services de Neil El Aynaoui. Malheureusement, les Sang et Or en demandent davantage, car il s’agit d’un jeune talent prometteur, évalué à 15 millions d’euros et sous contrat jusqu’en juin 2027. Par conséquent, l’AS Roma devra revoir sa proposition. Mais en attendant, la situation pourrait évoluer du côté du RC Lens.

Une prolongation en vue…

Selon les informations du site les Lensois, Jean-Louis Leca et les dirigeants du club artésien songent à prolonger le contrat de Neil El Aynaoui. En raison des enjeux de la saison prochaine, ils souhaitent pouvoir compter sur les performances du milieu de terrain, avec de nouvelles responsabilités. Le Marocain de 24 ans a joué un rôle majeur la saison dernière, et il est encore attendu pour l’exercice 2025-2026. À cet effet, des discussions sont en cours en coulisses pour un renouvellement de contrat au-delà de 2027.