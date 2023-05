Toujours à la recherche de jeunes talents pour assurer l’avenir de son projet, le PSG pourrait jouer un bien mauvais tour au FC Barcelone durant l’été.

Considéré comme l’un des plus grands dénicheurs de talents du monde, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, aimerait se servir au FC Barcelone cet été. Même si les jeunes pousses issues du centre de formation peinent à percer au sein de l’effectif professionnel, le dirigeant portugais croit en son projet et continue sur le marché des joueurs prometteurs. Dans cette optique, le conseiller football du club de la capitale française aurait prévu de frapper un gros coup au Barça dans les semaines à venir.

Mercato PSG : Juan Hernandez proche de signer avec le Paris SG

Connue pour être l’un des meilleurs centres de formation de la planète, la Masia rencontre quelques difficultés ces dernières années à conserver ses meilleures poussesf. L’impatience des jeunes barcelonais les conduisant à monnayer leur talent loin de la Catalogne. Et le PSG pourrait bien en profiter lors du prochain mercato estival.

En effet, selon le journaliste Toni Juanmarti, le champion de France en titre aurait jeté son dévolu sur Juan Hernandez et devrait même boucler son arrivée dans les semaines à venir. L’ailier de 15 ans, rapide et doué pour le un contre un, refuse de prolonger son contrat, qui expire en juin prochain, et pourrait donc quitter Barcelone cet été pour rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Après Xavi Simons, le PSG pourrait donc récidiver en arrachant une pépite au Barça avec Juan Hernandez.