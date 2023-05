Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Seko Fofana a chambré le PSG sur son titre de Champion de France. Kylian Mbappé a répondu au capitaine du RC Lens.

Dimanche soir, le milieu de terrain du RC Lens Seko Fofana a publiquement déclaré que les joueurs du Paris Saint-Germain ont tremblé dans la course au titre de Champion de France. Alors que les Sang et Or ont mené une concurrence des plus coriaces aux Rouge et Bleu, l’international ivoirien de 28 ans assure que les hommes de Christophe Galtier ont eu peur de perdre leur titre.

« On est énormément récompensé avec quatre joueurs (dans l’équipe type de la saison, NDLR), mais je pense qu’on méritait d’en avoir plus. Ça a été une fierté de concurrencer Paris. Je pense qu’ils ont un peu paniqué à un moment, c’est le jeu », a plaisanté Seko Fofana sur le plateau de la cérémonie des Trophées UNFP. Une pique à laquelle Kylian Mbappé a rapidement répondu sur la même scène.

Kylian Mbappé recadre Seko Fofana sur le titre du PSG

De nouveau élu meilleur joueur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, Kylian Mbappé a profité de cet évènement pour mettre les pendules à l’heure sur le onzième titre de Champion de France décroché par le Paris Saint-Germain cette saison. Contrairement à ce que pense Seko Fofana, le vice-capitaine parisien indique que ses coéquipiers et lui, même s’ils reconnaissent la qualité de leurs concurrents, n’ont jamais douté pour leur sacre.

« Je veux féliciter les Lensois, ils ont fait une super saison. Il faut toujours bien parler des adversaires, surtout quand ils sont bons. Par contre, non, on n’a pas paniqué. Mais ils ont été bons. Même moi en tant qu’adversaire, j’ai pris du plaisir à les regarder. Mais on reste quand même le Paris Saint-Germain ! Même une année que les gens pensent un peu moins bien, nous on est là pour gagner et c’est ce qu’on a fait donc on est très content. Mais ils ont été très bons », a expliqué Kylian Mbappé. Fofana sait maintenant qui est le plus fort en Ligue 1.