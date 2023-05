Annoncé sur le départ à l’issue de la saison, Christophe Galtier ne cesse de multiplier les sorties pour se projeter sur le futur avec le PSG. Une prise qui ne plaît pas au sein de la direction du club.

Auteur d’une saison décevante marquée par des éliminations précoces en Ligue des Champions et Coupe de France, Christophe Galtier est annoncé sur le départ cet été. Mais le technicien marseillais s’accroche et continue de multiplier les déclarations rassurantes sur son avenir. « Le club, la direction sportive et moi-même, on regarde ce qu'on peut améliorer pour la saison prochaine », avait notamment déclaré le successeur de Mauricio Pochettino après la défaite du PSG face au FC Lorient en Ligue 1 (1-3), fin avril passé. D’après les renseignements recueillis par le journal L’Équipe, les propos de Galtier n’auraient pas du tout été appréciés par la direction du club de la capitale.

Mercato PSG : Christophe Galtier prié de ne plus s'avancer sur le futur

Dans son édition du jour, le quotidien sportif explique que personne au Paris Saint-Germain n’aurait encore assuré à Christophe Galtier qu'il ne serait plus sur le banc la saison prochaine. Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne souhaiteraient plus le voir s’avancer sur le futur lors de ses conférences de presse. D’après L’Équipe, il a notamment été reproché à Galtier « de s'avancer sur ce qu'il passerait après le mois de juin, en lui demandant de se concentrer sur le titre avant d'évoquer le futur. »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien coach de l’OGC Nice aurait en réalité très peu de chance de passer une seconde saison sur les banc des Rouge et Bleu. Pour le remplacer, José Mourinho serait en excellente position selon la presse italienne, même si aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison. De retour dans la capitale après avoir séjourné au Qatar, le président Nasser Al-Khelaïfi « va enchaîner les réunions avec les différents directeurs pour avancer sur les contours du staff et de l'effectif pour la saison prochaine. »