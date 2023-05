Alors que Branco van den Boomen a signé à l'Ajax pour la saison prochaine, un milieu du Toulouse FC est lui aussi tout proche de s'engager avec le PSV.

Mercato Toulouse FC : Après van den Boomen, Spierings sur le départ

Le Toulouse FC a annoncé le départ de quatre de ses cadres. Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Brecht Dejaegere et Maxime Dupé vont en effet quitter le Téfécé à l'issue de cette saison 2022-2023. On connaît le pointe de chute de Branco van den Boomen, mais les destinations futures des autres joueurs pour le moment inconnues.

L'Ajax Amsterdam a officialisé la signature du maître à jouer, Branco van den Boomen, pour la saison prochaine. Le milieu de terrain, auteur de 5 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 cette saison, arrive en fin de contrat et va beaucoup manquer au Téfécé la saison prochaine.

De son côté, Stijn Spierings pourrait lui aussi retourner dans son pays d'origine. Le Néerlandais serait tout proche de s'engager avec le PSV Eindhoven, d'après les informations du site spécialisé Les Violets. Le joueur intéresse également les Girondins de Bordeaux mais privilégierait un retour en Eredivisie.

Où rebondiront Maxime Dupé et Brecht Dejaegere ?

Deux autres joueurs en fin de contrat se cherchent un club, il s'agit de Maxime Dupé et Brecht Dejaegere. Le gardien est resté évasif sur son avenir après le match face à Auxerre samedi. "Je n’ai rien décidé encore, je n’ai pas signé. J’ai plusieurs options, je ne vais pas non plus me précipiter. Être sûr de faire le bon choix. À la base, oui, je devais rester en France, mais autant pour la vie de famille que pour l’évolution de carrière, pourquoi ne pas tenter l’étranger ?"

Le site précise que les Girondins de Bordeaux suivent également le capitaine Brecht Dejaegere pour la saison prochaine. Les Bordelais ont perdu à Annecy vendredi dernier, et leur montée en Ligue 1 n'est plus assurée, ce qui compromettrait le transfert. D'autres clubs français seraient intéressés, mais le Belge pourrait aussi rentrer dans son pays.