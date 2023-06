Laurent Batlles semble avoir été conforté par la direction de l’ASSE, puisqu’il n’a pas laissé planer le doute sur son avenir en conférence de presse, mercredi.

Mercato ASSE : Batlles assure qu'il sera à Saint-Étienne à la reprise

Laurent Batlles (47 ans) avait annoncé deux rendez-vous décisifs pour cette semaine, avec la haute direction de l’ASSE, puis Loïc Perrin (coordinateur sportif). Ce mercredi, lors de son passage en conférence de presse, il semblait détendu dans ses propos, comme s’il avait été rassuré par les dirigeants stéphanois sur son futur. En tout cas, l’entraineur stéphanois a répondu à la question sur son futur sans détour. En d’autres termes, il n’a pas été flou ou évasif cette fois. Laurent Batlles a déclaré ouvertement : « je l’ai toujours dit, j’en ai parlé régulièrement, il me reste un an de contrat, je serai là à la reprise. »

L’AS Saint-Étienne reprendra les entrainements le 3 juillet 2023 pour préparer la nouvelle saison. Le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers partiront donc en vacances pour un mois, dès la fin du match contre Valenciennes FC, vendredi soir. L’entraineur de l’ASSE leur a donné rendez-vous à cette date. « On coupera tout de suite après Valenciennes. Nous avons quatre semaines de vacances […] »

Mercato ASSE : Laurent Batlles justifie son choix stéphanois

Fragilisé par le début de saison catastrophique de l’ASSE en Ligue 2, Laurent Batlles espère revenir plus fort pour jouer la remontée en Ligue 1 en 2023-2024. Malgré une première année ratée, il estime qu’il est au bon endroit à Saint-Étienne. « C’est un beau club, c’est un grand club et je m’y sens très bien. Je suis très heureux de ce que je vis avec ce club et avec ce groupe et même dans l’entourage, avec les salariés. Dans une saison, il y a des hauts et des bas, c’est le lot de notre métier » a justifié le technicien des Verts […] », a-t-il justifié.