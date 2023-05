Capitaine de l’ASSE, Anthony Briancon a annoncé la couleur sur la saison prochaine, au terme du match nul frustrant concédé au SM Caen (2-2).

SM Caen-ASSE : Batlles et Briançon ne cachent pas leur frustration !

L’ASSE a fait match nul avec le SM Caen, vendredi, et a du coup chuté de la 9e à la 10e place au classement. Les Verts avaient pourtant l’opportunité de faire un bon à la 7eplace. Ils ont même occupés ce rang, mais provisoirement ! En effet, Anthony Briançon et ses coéquipiers ont mené le Stade Malherbe (0-2), grâce à un doublé d’Ibrahima Wadji (15e et 23e). Mais les Stéphanois se sont fait rejoindre naïvement en toute fin de match. Poussés par leur public, dans un stade Michel d’Ornano quasi plein (19537 spectateurs), Alexandre Mendy (83e) et Samuel Essende (85e) ont refait leur retard. Remontés par les Normands en toute fin de match, le Stéphanois n’ont pas caché leur frustration.

« Je suis déçu car on aurait mérité les trois points. C’est en tout cas beaucoup de frustration et c’est dommage de finir sur ce score », a regretté Laurent Batlles. « Il y a du gâchis, on se saborde sur les huit dernières minutes. C’est très frustrant », a martelé le capitaine des Verts, avant de promettre de rectifier le tir lors la 38e et dernière journée du championnat. « Il faudra gagner face à Valenciennes. À nous de rendre ce match festif en gagnant devant nos supporters. » Notons que plus de 25 000 billets sont déjà écoulés pour la réception du VAFC, le vendredi le 2 juin.

ASSE : Anthony Briançon, « on a un groupe et des joueurs de qualité »

Pour finir, Anthony Briançon s’est projeté vers l'exercice prochain. Il a passé des consignes fermes et a fait une grosse annonce lors de son passage en zone mixte. « Si on veut espérer mieux la saison prochaine, il faudra gommer ces erreurs. Il faut être plus mature sur le fait de savoir conserver les résultats. Ce sont des matchs qui vont servir pour la saison prochaine. Il va falloir faire une très grosse préparation […]. Je n’ai pas de doute, on a un groupe et des joueurs de qualité », a-t-il déclaré. Pour rappel, l'objectif de Laurent Batlles et l'ASSE en 2023-2024 est évidemment la montée en Ligue 1.