Annoncé sur le départ de l'Eintracht Francfort lors du prochain mercato estival, Randal Kolo Muani a répondu à l'intérêt du PSG.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani ne veut pas se précipiter

Performant avec l'Eintracht Francfort pour sa première saison en Bundesliga, Randal Kolo Muani est un homme convoité à l'approche du mercato estival. En 32 matchs de championnat disputés, l'attaquant français s'est offert 15 buts et 11 passes décisives, des statistiques plus que prometteuses qui ne passent pas inaperçues.

Ces dernières semaines, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain semblaient intéressés pour s'attacher les services du joueur de 24 ans la saison prochaine. Désireux d'évoluer avec un attaquant capable d'évoluer en pivot, Kylian Mbappé aurait même envoyé des messages à son compatriote pour lui demander de le rejoindre à Paris. Face aux différentes spéculations qui circulent de plus en plus, le principal intéressé a livré sa réponse dans une interview accordée à BILD.

« Il y aura peut-être une autre saison. J’ai un long contrat ici. Bien sûr, les millions peuvent être une pression. Mais il y aura d’autres occasions pour parler d’un départ. Ce n’est pas le bon moment », a confié l'ancien avant-centre du FC Nantes. Il faudra donc patienter encore un peu pour connaître la décision finale de Randal Kolo Muani, qui pourrait intervenir après la finale de la Coupe d'Allemagne, où Francfort défiera Leipzig samedi prochain.

L'Eintracht Francfort attend à minima 100 millions d'euros

Si le joueur formé à Nantes n'a pas encore pris sa décision, l'Eintracht Francfort a déjà fixé son prix pour laisser filer sa pépite cet été. Conscient du potentiel de Randal Kolo Muani, et désireux de vouloir décourager certains prétendants, le club allemand réclame 100 millions d'euros, une somme conséquente, mais loin d'être un frein pour des clubs tels que le Bayern Munich ou le PSG.

Ces dernières semaines, le champion d'Allemagne semblait tenir la corde dans le dossier, après avoir entamé des discussions avec l'attaquant français. Néanmoins, rien n'est encore fait, et tout se jouera en fonction de la décision du joueur de Francfort concernant son futur.