Soucieux d’attirer un avant-centre capable de former un duo avec Kylian Mbappé, le PSG pourrait avoir une ouverture avec un international brésilien cet été.

Avec les possibles départs de Lionel Messi et Neymar Jr, le renforcement de son secteur offensif est devenu la priorité du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. Alors que Kylian Mbappé n’apprécie pas particulièrement son positionnement sur le terrain, le PSG aimerait mettre la main sur un avant-centre capable d’évoluer dans un rôle de pivot pour permettre plus de liberté à l’attaquant français de 24 ans. Après avoir échoué de recruter à ce poste durant le dernier mercato hivernal, Luis Campos devrait encore tenter le coup cet été. Mais un compatriote de Neymar Jr se dit prêt à former le duo dont rêve le PSG avec Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Malcom pense toujours à un transfert au PSG

Annoncé tout proche de revenir en Ligue 1 pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain, Malcom a finalement été retenu par le Zénit Saint-Pétersbourg. Déçu, l’ancien ailier des Girondins de Bordeaux ne se décourage toutefois pas et espère que les deux clubs finiront par trouver un accord pour son transfert. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Malcom a en effet très clairement ouvert la porte à une arrivée au PSG cet été, même s’il n’en fait pas une obsession.

« Il y a eu des discussions, malheureusement ça ne s’est pas décanté. Mais je vais continuer à travailler. On verra ce qui va se passer à l’avenir. Et si ça ne se fait pas, je resterai heureux au Zénith. Si les discussions continuent ? Je n’en sais rien. Mon futur, c’est le travail de mon agent. Moi, je me concentre uniquement sur le football. Une attaque Mbappé / Malcom ? C’est clair que ce serait beau », a confié l’international brésilien de 26 ans. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Zénith Saint-Pétersbourg, Malcom est estimé à 27 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.