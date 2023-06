Alors que l’arrivée de l’attaquant du Real Madrid Marco Asensio est confirmée par plusieurs sources, une autre star souhaiterait elle aussi rejoindre le PSG.

En fin de contrat avec le Real Madrid le 30 juin prochain, Marco Asensio s’apprête à quitter le Real Madrid pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Selon le quotidien madrilène AS, le milieu offensif de 27 ans a refusé la dernière offre de prolongation de la Maison-Blanche et a décidé de changer d’air à l’issue de la saison en cours.

Fortement pressenti en Premier League, précisément à Aston Villa, l’international espagnol se dirige finalement vers une signature avec le PSG sur la base d’un bail de quatre à cinq ans avec un salaire de 10 millions d’euros, précise le tabloïd britannique The Athletic. L’affaire devrait être finalisée entre les deux parties la semaine prochaine, à la fin de la saison en Liga. Mais le PSG ne devrait pas s’arrêter là. Une autre star souhaiterait rejoindre la bande à Kylian Mbappé dès cet été.

Mercato PSG : Après Asensio, Lucas Hernandez en route pour Paris ?

Après Bild et Sky Sports Allemagne, RMC Sport confirme que Lucas Hernandez a fait savoir à la direction du Bayern Munich qu’il ne prolongera pas son contrat qui expire en juin 2024. Déterminé à l’attirer en France cet été, Nasser Al-Khelaïfi lui offrirait un bail de 4 à 5 ans avec un salaire annuel de 20 millions d’euros. Le champion du monde 2018 aurait ainsi repoussé une proposition portant jusqu’en 2027 et n’aurait plus la tête qu’au Paris SG. Même s’il ne souhaite pas le vendre, le club allemand ne pourra pas non plus le retenir forcément afin d’éviter un départ libre dans douze mois.

Optimistes concernant une arrivée de Lucas Hernandez, le PSG se serait retiré de la piste menant au défenseur central du SSC Naples Kim Min-Jae, d’ailleurs plus intéressé par un transfert en Premier League et Manchester United. Mais avec la situation actuelle du Bayern Munich, avec notamment les licenciements d’Oliver Kahn et du directeur sportif Hasan Salihamidzic, le Paris SG ne devrait pas s’attendre à des discussions rapides dans ce dossier.