Le Real Madrid s’est intéressé à Kylian Mbappé qui a failli signer sous ses couleurs avant de prolonger au PSG. L'information d’un possible départ de l’attaquant tricolore vers le club espagnol refait surface, mais un autre son de cloche vient doucher cette éventualité.

Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real cet été

Le Real Madrid voulait recruter Kylian Mbappé l’été dernier et briser de cette façon la forte image du Paris Saint-Germain qui compte en son sein Lionel Messi et Neymar. Après plusieurs mois de tractation, le club merengue a échoué puisque le PSG est parvenu à prolonger le contrat de son joueur.

À l’approche du mercato estival, L’Equipe, a annoncé qu’un départ de Mbappé était de nouveau dans les tuyaux. L’attaquant, selon le quotidien, aurait refusé de signer l’année de plus contenue en option dans son contrat. Faux, a répondu l’intéressé lors de la cérémonie des trophées UNFP. Mbappé a rassuré les supporters parisiens de sa présence au Parc des Princes encore la saison prochaine.

Si en Espagne les médias ont toujours donné dans le faux espoir d’un transfert de Mbappé, le journaliste Alvaro Benito de la Cadena Ser a lui fait preuve de plus de lucidité. Il a déclaré qu’il ne croit pas en la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid ni plus celle de Haaland pour la saison 2024. D’après lui, le club espagnol peut bien recruter Roberto Firmino de Liverpool, mais pas pour remplacer Karim Benzema même s’il commence à prendre de l’âge (35 ans) et qu'il serait tenté par une nouvelle destination.

L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est selon lui d’un plus haut niveau que Firmino et que ce dernier ne viendrait à Madrid que pour devenir la doublure de Karim Benzema. Pour une fois depuis très longtemps, le Real Madrid ne tentera pas de débaucher Kylian Mbappé au mercato estival, ce qui est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain où les dirigeants appréhendent à l’approche de chaque marché des transferts.