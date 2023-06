Après le dernier match du championnat et la défaite du PSG contre le Clermont, samedi soir, Kylian Mbappé a fait une annonce forte sur le mercato estival.

Mercato PSG : Kylian Mbappé n’attend rien du Paris SG

Annoncé sur le départ par la presse espagnole, qui le voyait au Real Madrid pour succéder à Karim Benzema, Kylian Mbappé a déjà assuré qu’il va honorer son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024. Pour plusieurs sources, les dirigeants parisiens veulent réaliser un mercato XXL pour régaler Mbappé et lui donner envie de parapher une nouvelle prolongation. Forcément, l’attaquant de 24 ans a été interrogé sur ses rumeurs après le dernier match de Ligue 1 contre le Clermont Foot samedi soir au Parc des Princes. Et sans prendre de gants, l’international français a ouvertement avoué qu’il n’entend absolument rien sur ce mercato estival.

« Non rien, je suis juste là pour jouer. J'ai encore un contrat, je viens pour jouer. Le club fait ce qu'il peut, je me contenterai juste de ce que le club fait. Le reste ne me regarde pas », a répondu le champion du monde 2018, qui a eu des mots très forts pour son coéquipier Sergio Rico, toujours dans le coma suite à son grave accident impliquant un cheval.

Mbappé : « Le plus important, c'était quand même l'hommage à Sergio Rico »

Forcément marqué par la situation préoccupante de Sergio Rico, toujours hospitalisé à Séville après son accident de cheval, Kylian Mbappé a eu une pensée forte à l’endroit du gardien de but de 29 ans après la remise du trophée de champion de France.

« Le plus important, c'était quand même l'hommage à Sergio Rico. Il y a plus important que le football. Sur le terrain, on était déjà champions. On aurait pu perdre 22-0, ça n'aurait rien changé pour nous (…) On est tous touchés, ça nous a préoccupé toute la semaine (…) Il faut prier, on remercie les gens au stade mais aussi ceux qui ont soutenu à leur manière Sergio et sa famille, le Parc a été incroyable. On va prier et envoyer le maximum d'ondes positives pour qu'il sorte de cette situation », a ajouté Kylian Mbappé au micro de Canal+.