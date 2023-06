Karim Benzema va vraisemblablement quitter le Real Madrid pour s'engager avec le club d'Al-Ittihad, en Arabie Saoudite. Le Français ne va pas prolonger.

Mercato Real Madrid : Karim Benzema direction Al-Ittihad

C'est un choc au Real Madrid. Karim Benzema va quitter le club. D'après les informations du journaliste Julien Laurens, le Français aurait décidé de partir après 14 ans passés dans la capitale espagnole. Au cours de son passage chez les Merengue, il aura remporté 25 trophées majeurs, dont 5 Ligues des Champions.

Relevo révèle même que Karim Benzema aurait déjà appelé son futur entraîneur. L'ancien lyonnais aurait ainsi contacté Nuno Espirito Santo, le coach du club saoudien d'Al-Ittihad, là où Karim Benzema devrait s'engager cet été. L'attaquant madrilène négocierait d'ailleurs directement avec les dirigeants d'Al-Ittihad et même avec le gouvernement saoudien pour sa venue.

Le quintuple champion d'Europe aurait déjà pris sa décision, mais le Real Madrid lui aurait demandé d'attendre quelques jours de réflexion avant de la communiquer. Ce dernier a tenu a connaître le plan de son futur entraîneur au cours d'un appel, et à s'informer de la situation footballistique en Arabie Saoudite.

Une offre difficile à refuser

Le club basé à Djeddah disputera l'année prochaine la Ligue des Champions asiatique en plus du championnat. L'objectif d'Al-Ittihad est de remporter à nouveau cette compétition qu'ils n'ont plus gagnée depuis 2005. L'offre formulée à l'attaquant madrilène aurait été difficile à refuser sur le plan financier et s'élèverait à près de 200 millions d'euros par an. S'il signait dans le club saoudien, Karim Benzema pourrait retrouver son futur ancien club à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs.

Cette saison, Karim Benzema a vécu une saison compliquée par plusieurs blessures. Le Français n'est apparu qu'à 23 reprises en Liga sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, mais a tout de même été décisif 21 fois. Il avait remporté le Ballon d'Or en octobre 2022.