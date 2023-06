Prêté l’été denier, un joueur indésirable de l’ASSE a envoyé un message fort à Laurent Batlles et Loïc Perrin sur son futur à Saint-Etienne.

Merco ASSE : Neyou, « je suis un joueur sous contrat à Saint-Etienne... »

Yvan Neyou fait partie des joueurs prêtés cette saison et de retour à l’ASSE à l’issue de leur prêt. Il a passé l’exercice dernier au CD Leganés, en deuxième division en Espagne. Le milieu de terrain avait entamé l’exercice avec l’AS Saint-Etienne en Ligue 2 avant de rejoindre le club de la banlieue de Madrid. En difficulté lors de son arrivée, il a retrouvé du temps de jeu en fin de saison, à la faveur du changement d’entraineur sur le banc des Legionarios (Carlos Martinez a remplacé Imanol Idiakez en avril). Yvan Neyou a bouclé la saison avec 21 matchs joués, pour 10 titularisations et une seule passe décisive délivrée.

Prêté sans option d’achat, il va retrouver les Verts dès la reprise, le 3 juillet prochain, avant une probable décision concernant sa situation contractuelle dans le Forez. L’international Camerounais a tenu faire une mise au point sur ses propos confiés au média espagnol Somos et relayés par plusieurs autres. « Je tiens à clarifier la situation. Je me suis exprimé à un média local, où j'ai expliqué que je me sentais bien accueilli à Leganés, tout comme je l'ai été à l’ASSE, mais en aucun cas je n'ai parlé de mon avenir »

Yvan Neyou a ensuite transmis un message à l’entraineur des Verts et aux dirigeants du club stéphanois. « Je suis et reste un joueur sous contrat avec les Verts. Je donnerais tout sur le terrain, si je suis amené à défendre à nouveau ces couleurs », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

CD Leganés n'a pas manifesté son intérêt pour Yvan Neyou

Ne rentrant pas les plans de Laurent Batlles, l’ancien milieu du SC Braga (Portugal) ne devrait pas rester à Saint-Etienne. Loïc Perrin devrait lui trouver une porte de sortie pendant le mercato estival. Un transfert définitif au CD Leganés n’est pas à exclure. Toutefois, le club madrilène « ne s'est pour le moment pas manifesté auprès de l'ASSE » comme le souligne le média spécialisé. Pour mémoire, Yvan Neyou a été acquis par l’ASSE en janvier. 2021, après une demi saison en prêt. La direction stéphanois à débourser 400 000 euros pour le transférer de la réserve de Braga. Sa valeur marchande est estimée à 1 M€.