Prêté à Leganés pour un an, Yvan Neyou a fait une déclaration sur son avenir, récemment. Et son futur se précise avant l’ouverture du mercato d'été.

Mercato ASSE : Saint-Étienne ne retiendra pas Yvan Neyou en cas d'offres

En difficulté à l’ASSE la saison dernière, Yvan Neyou (26 ans) a rejoint le CD Leganés en deuxième division espagnole. Il a été prêté en aout pour toute la saison 2023-2024. A un mois de la fin de son contrat en Espagne, le milieu de terrain a évoqué son avenir. Il n'a pas caché son bien-être sous le maillot des Concombres et souhaite prolonger son aventure au club. « Mon prêt va jusqu'à la fin de la saison, et il n'y a pas d'option pour une saison de plus, mais j'aimerais continuer à Leganés », a-t-il déclaré, dans le média espagnol Somos Lega. Épanoui sous le maillots des ''Concombres'', Yvan Neyou ne veut pas revenir à Saint-Etienne où il est évidemment indésirable.

« Il y a de bonnes personnes au club (à Leganés, ndlr), et ils vous disent la vérité ici. Je ne regrette pas d’être venu à Leganés, j’ai beaucoup appris pour comprendre le jeu espagnol […]. Je pourrais rester ici », a-t-il insisté. Pour rappel, Yvan Neyou est toujours lié à l’ASSE jusqu’au 30 juin 2024. Toutefois, il ne rentre pas dans le plans de Laurent Batlles et il est poussé vers la porte de sortie de Saint-Etienne. La tendance sur son avenir est confirmée par le média spécialisé Evect. « À Saint-Étienne, le natif de Douala (Cameroun) ne sera pas retenu si une offre intéressante arrive sur le bureau des dirigeants », informe la source.

A noter que Yvan Neyou a pris part à 18 matchs en Liga 2 sous les ordres de Carlos Martinez, dont les 8 derniers. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de l’international camerounais (5 sélections) est estimée à 1 M€.