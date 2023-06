Alors que plusieurs noms sont cités pour la succession d'Igor Tudor, Marseille étudie la piste menant à Christophe Galtier.

Mercato OM : La piste Christophe Galtier dévoilée à Marseille

C'est une improbable rumeur qui a vu le jour ce mercredi. Toujours à la recherche du successeur d'Igor Tudor pour la saison prochaine, Pablo Longoria travaille sans relâche pour boucler ce dossier le plus rapidement possible. Et si plusieurs noms sont étudiés par le président marseillais, une piste plus que surprenante a été mis en lumière par la presse locale.

En effet, d'après les informations dévoilées par La Marseillaise, le profil de Christophe Galtier serait en adéquation avec ce que recherche la direction marseillaise. Natif de Marseille et connaissant parfaitement le contexte, l'entraîneur du PSG, dont le contrat va être rompu d'ici peu, est un profil censé être idéal pour diriger l'OM. Mais il y a tout de même un problème, et pas des moindres, à savoir son aventure au Paris Saint-Germain, un facteur qui rend sa venue sur la Canebière tout bonnement impossible au vue de la rivalité entre les deux clubs.

Contact confirmé entre l'OM et Marcelo Gallardo

Il fait lui aussi partie des noms étudiés par Pablo Longoria pour succéder à Igor Tudor, et les choses s'accélèrent ces dernières heures. D'après les informations du Parisien, une prise de contact aurait eu lieu entre Marcelo Gallardo et l'Olympique de Marseille. Actuellement coach de River Plate, l'entraîneur argentin est un profil apprécié par le board marseillais, qui l'a inscrit dans les premiers noms de sa short-list.

Âgé de 47 ans, Marcelo Gallardo occupe le banc de River Plate depuis 9 ans et a remporté le championnat d'Argentine en 2021 avec son équipe. Connu pour avoir un gros tempérament, un peu à l'image de Jorge Sampaoli, son profil collerait parfaitement avec le public marseillais, qui a besoin d'un entraîneur passionné et avec du caractère.