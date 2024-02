OM : Une mise au point tombe pour une arrivée de Christophe Galtier

Alors que Gennaro Gattuso s’apprête à quitter l’Olympique de Marseille, Christophe Galtier serait l’un des candidats favoris pour le remplacer. Mais la vérité est différente en interne.

OM : Aucun contact établi avec Christophe Galtier

Le monde du football est toujours en mouvement, et les entraîneurs ne font pas exception. Après avoir quitté le Paris Saint-Germain l’été dernier, Christophe Galtier a rapidement trouvé un nouveau club en rejoignant Al Duhail au Qatar. Cependant, son aventure dans le Golfe pourrait être de courte durée, car un retour en France se profile déjà pour lui.

En effet, le nom de Christophe Galtier est de nouveau évoqué du côté de l’Olympique de Marseille, où il est pressenti pour succéder à Gennaro Gattuso. Ce dernier est sur le point de quitter son poste d’entraîneur de l’OM en raison de ses résultats décevants. Son équipe traverse une série noire de sept matchs consécutifs sans victoire, et la récente défaite contre Brest (1-0) a amplifié la pression sur le technicien italien.

Les dirigeants marseillais auraient même déjà pris la décision de se séparer de Gennaro Gattuso et envisageraient d’engager Christophe Galtier pour le remplacer. Toutefois, le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, apporte des précisions importantes en affirmant qu’aucun contact n’a encore été établi entre Galtier et l’OM. Par conséquent, la venue de l’ancien entraîneur du PSG à Marseille semble peu probable. D’autant plus que son passé parisien devrait compliquer son intégration auprès des supporters marseillais.

Les négociations ont déjà débuté avec Jean-Louis Gasset

En revanche, une autre piste se dessine pour l’Olympique de Marseille. Selon la même source, Jean-Louis Gasset est bien en pourparlers pour devenir le prochain entraîneur de l’OM. Les discussions entre les deux parties porteraient sur un contrat à court terme, soit jusqu’à la fin de la saison. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire ne prenne les rênes de l’équipe marseillaise.

En tout cas, avec le départ imminent de Gennaro Gattuso, l’OM cherche à trouver un nouvel entraîneur capable de redresser la barre et de guider l’équipe vers des performances plus convaincantes. Le choix final dépendra de divers facteurs, mais une chose est sûre : le club phocéen est déterminé à renouer avec le succès et à offrir à ses supporters des résultats plus satisfaisants en cette seconde partie de saison.