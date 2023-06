Les contours du mercato estival de l’ ASSE se précisent, à quelques heures de l’ouverture officielle. Un important dégraissage est prévu.

Mercato ASSE : Un gros dégraissage est prévu à Saint-Etienne

Maintenu difficilement en Ligue 2 cette saison, l’ ASSE se prépare pour le déterminant mercato estival. Le club stéphanois avait manqué celui de l’été 2022 et s’était ainsi retrouvé en danger pendant la première moitié de la saison, se retrouvant menacé de relégation fin décembre 2022.

Pour cet été, Loïc Perrin a tiré les enseignements de l'exercice écoulé et procède avec plus de tact. Pour l’instant, il se penche sur les dossiers internes. Après avoir bouclé la signature définitive de Mathieu Cafaro et de Niels Nkounkou, puis prolongé celui de Gaëtan Charbonnier, le coordinateur sportif de l’AS Saint-Etienne attend la réponse de Jean-Philippe Krasso. En fin de contrat le 30 juin, l'avant-centre tient une offre de prolongation de son bail chez les Verts.

Dans le sens des arrivées, l’ ASSE ne va pas enflammer le marché estival dans l'immédiat. Il lui faudra d’abord dégraisser son effectif, en se séparant des joueurs décevants ou en manque de temps de jeu (notamment Mathieu Dreyer, Jimmy Giraudon, Mickaël Nadé) et les indésirables de retour de prêt (Abdoulaye Bakayoko, Yvann Maçon, Yvan Neyou et Maxence Rivera). Il faut rappeler que l’ASSE aurait mis Benjamin Bouchouari (performances non satisfaisantes), Thomas Monconduit (en brouille avec Loïc Perrin) et Saidou Sow (refus de prolonger) sur le marché.

L'ASSE attend entre 4 et 8 nouveaux joueurs

Selon L’Équipe, « le quota des recrues stéphanoises devrait osciller entre quatre et sept, ou huit », cet été . En plus de Mathieu Cafaro, dont l’option d’achat a été déjà levée, l' ASSE cherche un milieu offensif capable de jouer en soutien, un nouvel attaquant, voire deux si Jean-Philippe Krasso quitte le club. En défense, Laurent Batlles attendrait au moins « un arrière central athlétique et rapide pour encadrer le capitaine Anthony Briançon ».

Concernant les ventes programmées, Niels Nkounkou est sur le marché après son transfert définitif d’Everton à 2,5 millions d'euros. Le transfert du piston gauche révélé sous le maillot des Verts en Ligue 2 cette saison s’impose au club. En plus du fait que l’international Espoir Français veut rejoindre un club de l'élite, « l’ASSE doit vendre pour 4 à 5 M€ de joueurs d'ici au 30 juin 2024, conformément à l'engagement pris devant la DNCG en début d’exercice 2022-2023 », à en croire la source.

Mais le marché s'annonce chaud, puisque Roland Romeyer et Bernard Caïazzo récupèrent déjà 2,5 millions d'euros de l’option d'achat obligatoire fixée pour Mahdi Camara. Le Stade Brestois est maintenu en Ligue 1 et le milieu de terrain reste définitivement à Brest.