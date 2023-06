Après les transferts de Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro, l’ASSE réalise sa première vente de l'été. C'est le joueur lui-même qui a confirmé.

Mercato ASSE : Mahdi Camara confirme son transfert au Stade Brestois

L’ASSE a lancé son mercato estival en signant deux joueurs d’entrée. Le club a levé les options d’achat de Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro au terme de leur prêt. Dans le sens des départs, l’AS Saint-Etienne a bouclé un premier transfert depuis la 37e journée de Ligue 1. C’est à l’issue de cette journée que le Stade Brestois a officiellement assuré son maintien en Ligue 2, ce qui a automatiquement déclenché l’option d’achat de Mahdi Camara, prêté par l’AS Saint-Etienne en début de saison dernière.

Alors que l’ASSE et le Stade Brestois n’ont pas officiellement communiqué sur la vente du joueur formé à Saint-Etienne, ce dernier a confirmé son transfert au micro de France Bleu Breizh Izel. « Bah oui (sourires) ! Normalement oui, si tout se passe bien », a t-il répondu au journaliste qui lui demandait s'il porterait le maillot brestois la saison prochaine.

« Il y a que des bons gars, je me sens à l'aise dans le vestiaire, il y a une ambiance saine, donc c'est cool », a t-il ensuite commenté. Selon les informations de L’Équipe, le transfert définitif du milieu de terrain serait estimé à 2,5 millions d'euros, hors bonus. Il devrait signer un bail de trois saisons, soit jusqu'en juin 2026. Mahdi Camara a participé à 31 matches sous le maillot du Stade Brestois. Il a été titulaire à 24 reprises, a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en Ligue 2.

L'ASSE a besoin de plus de moyens pour le mercato

Notons par ailleurs que Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo ont besoin de plus de moyens pour le mercato estival. Après l'achat de Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro, il doivent encore convaincre Jean-Philippe Krasso de prolonger son contrat à l'ASSE. Pour l'instant, le buteur des stéphanois boude la dernière proposition en date de l'ASSE.

Il pourrait partir librement si les deux dirigeants n'augmentent pas leur offre. Loïc Perrin a confirmé la tendance la semaine dernière en affirmant « qu'il y a peut-être peu de chance » de convaincre l'international ivoirien. La vente de Mahdi Camara est donc une première rentrée d'argent qui soulage les deux dirigeants, en attendant l'ouverture officielle du mercato estival.