En quête de renforts en défense lors de ce mercato estival, l’ASSE serait sur les traces d’un défenseur formé au Stade Rennais.

Mercato ASSE : Saint-Etienne cible Jérémy Gélin

Troisième pire défense de la Ligue 2, avec 57 buts concédés la saison dernière, l’ ASSE va tenter de recomposer sa défense autour du capitaine Anthony Briançon. Ce dernier a d’ailleurs demandé à ce que le secteur défensif soit renforcé cet été en priorité, après le constat suivant : « On est l’une des pires défenses. C'est donc sur ce point-là qu'il faudra bosser. »

Loïc Perrin et la cellule de recrutement y travaillent. Et l’une des pistes associées à l’AS Saint-Etienne ces derniers jours menait vers Ibrahim Cissé. Mais le défenseur central franco-sénégalais, en fin de contrat à Caen, se dirigerait tout droit vers Ferencvaros, selon les informations de L’Équipe. Ce mardi, une autre piste stéphanoise est évoquée. Elle mène vers Jérémy Gélin, un polyvalent arrière axial capable de jouer en sentinelle devant la défense. D’après les indiscrétions du 11 Amiénois, l’ASSE souhaiterait engager le défenseur formé au Stade Rennais (2012-2016) et ensuite lancé en Ligue 1.

Saint-Etienne peut-elle investir 2 millions pour Gélin ?

Seul hic, Jérémy Gélin n'est pas libre. Il est sous contrat à Amiens jusqu’au 30 juin 2024. La saison dernière, il avait même été titulaire à 28 reprises en 29 matches disputés en Ligue 2. Jérémy Gélin est donc un joueur sur qui Patrice Descamps s'est appuyé lors de l'exercice 2022-2023. Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est de 2 millions d'euros.

Il est évident que l'ASSE ne peut investir un tel montant sur l'ancien joueur du SRFC. Cependant, il est possible que les Verts négocient la dernière année de contrat du joueur de 26 ans, à un prix accessible. Pour rappel, le N°24 des Amiénois n’est pas le seul joueur visé par l’ASSE au sein du club picard. Laurent Batlles s’intéresserait également au profil d'Antoine Leautey (27 ans), ailier droit.