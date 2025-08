Stade Rennais : Loïc Désiré déniche une sensation danoise

Une nouvelle grosse bataille s’engage entre le Stade Rennais et le RC Lens pour un jeune crack danois.

Mercato : le Stade Rennais et le RC Lens ciblent le même milieu danois

Le RC Lens veut renforcer son entrejeu. Le Stade Rennes aussi. Et le nom qui circule est le même : Oliver Sorensen. Le technicien rennais, Habib Beye attend encore trois recrues avant la fermeture du marché des transferts. Des renforts doivent arriver pour combler les vides suite aux départs de certains joueurs. Et la bataille s’annonce rude pour une pépite danoise qui est sur le short-list du directeur sportif du club breton, Loïc Désiré.

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré traque un défenseur à 12 M€

Après l’épisode Frankowski, parti chez les Bretons, les deux clubs s’apprêtent à se croiser de nouveau. Cette fois, il s’agit d’un milieu de terrain. D’après Foot Mercato, Lens comme Rennes suivent de près Sorensen, joueur du FC Midtjylland. Les deux formations songent à proposer entre 6 et 8 millions d’euros. Un montant jugé suffisant pour convaincre les Danois.

À voir

INFO Mercato : Neal Maupay contrarie les plans de l’OM !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Beye chasse un attaquant !

Habib Beye a donné son OK pour l’arrivée de Sorensen au Roazhon Park pendant ce mercato estival. Il met la pression à ses dirigeants pour qu’ils dament encore le pion au RC Lens. Le jeune milieu danois est en pleine forme et a déjà de l’expérience. Il compte déjà 129 matchs, 16 buts et 13 passes décisives.