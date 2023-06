Désireux de renforcer son milieu de terrain lors du mercato estival, le RC Lens lutte avec le PSV pour un cadre de Toulouse.

Mercato RC Lens : Le RCL s'intéresse à Stijn Spierings

Conscient que l'attente autour du club sera immense la saison prochaine, le RC Lens veut densifier son effectif pour se permettre d'être compétitif sur tous les tableaux. Si plusieurs départs devraient avoir lieu dans les semaines à venir, les dirigeants s'activent sur certaines pistes pour boucler assez rapidement des signatures, et d'entamer la préparation de pré-saison avec un groupe quasi au complet.

Ce mardi, la presse colombienne a annoncé avec insistance que la jeune pépite, Oscar Cortés, allait s'engager dans les heures à venir avec les Sang et Or jusqu'en juin 2028 pour un montant d'environ 4,5 millions d'euros. Dans le même temps, la cellule de recutement lensoise travaille sur un milieu de terrain qui a fait ses preuves en Ligue 1 cette saison, et qui évolue actuellement au Toulouse FC.

En effet, selon les informations révélées par Foot Mercato, le RCL serait très intéressé par le profil de Stijn Spierings pour renforcer son milieu de terrain cet été. Apparu à 36 reprises cette saison sous le maillot toulousain, le Néerlandais est un élément essentiel de l'effectif du Téfécé, mais a refusé de prolonger son contrat, ce qui fait de lui un joueur libre sur le marché des transferts. Toutefois, le dossier s'annonce complexe, car un concurrent de taille est prêt à faire barrage au club nordiste.

Le PSV a une longueur d'avance sur le RC Lens

Le RC Lens n'est pas seul sur le dossier menant à Stijn Spierings. Toujours selon les informations de Foot Mercato, le PSV Eindhoven est également à l'affût pour le milieu de terrain du Toulouse FC et possède déjà un accord avec ce dernier. Ayant déjà joué aux Pays-Bas, le joueur toulousain verrait d'un bon oeil un retour aux sources, et cela lui permettrait d'évoluer dans le même championnat que son ancien coéquipier, Branco van den Boomen, qui a rallié gratuitement les rangs de l'Ajax Amsterdam.