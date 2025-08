PSG, OM, Monaco, SRFC : classement des effectifs les plus chers de Ligue 1

À deux semaines de la reprise du championnat Ligue 1, les clubs de football affûtent leurs armes pour faire briller leur effectif. Si le mercato n’est pas encore terminé, les premiers éléments permettent d’établir une hiérarchie… non pas sur le terrain, mais plutôt en valeur marchande. Selon les estimations du site Transfermarkt, la Ligue 1 française cumule un total impressionnant de 3,54 milliards d’euros de valorisation sur l’ensemble de leurs effectifs. Un chiffre largement dopé par un PSG, complètement hors catégorie.

Le PSG écrase le classement des effectifs

Le Paris Saint-Germain domine une nouvelle fois ce classement de la tête et des épaules. Avec une valorisation estimée à 1,13 milliard d’euros, le club parisien représente à lui seul un tiers de la valeur totale de tout le championnat français. À titre de comparaison, son effectif vaut 30 fois plus que celui du Havre AC, lanterne rouge de ce classement des effectifs les plus chers de Ligue 1 avec 38,55 millions d’euros.

Ce déséquilibre se retrouve aussi au niveau individuel : les 10 joueurs les plus chers du championnat évoluent tous au Paris Saint-Germain. En tête, deux recrues de haut niveau : Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, estimés chacun à 90 millions d’euros. De quoi laisser entrevoir une nouvelle saison de domination parisienne sans partage, du moins sur le papier.

Monaco, OM et LOSC en embuscade

Derrière l’ogre PSG, on retrouve aussi une hiérarchie plus resserrée. L’AS Monaco s’installe lui sur la deuxième marche du podium avec 415,1 M€, grâce à des talents avec un grand avenir comme Maghnes Akliouche (45 M€) ou Denis Zakaria (30 M€). L’Olympique de Marseille complète le podium avec 294,65 M€, en partie grâce aux arrivées de Mason Greenwood (40 M€) et Amine Gouiri (30 M€).

Les clubs de foot comme Lille OSC (262,1 M€), RC Strasbourg (248,45 M€) ou le Stade Rennais FC (207,9 M€) se présentent également avec un certain dynamisme, notamment par le renforcement de l’attractivité du championnat. L’OGC Nice, quant à lui, dévoile un effectif évalué à 197,65 M€, à peine au-dessus de la moyenne nationale qui se situe autour de 196 millions d’euros.

Lyon et le RC Lens à la peine, Le Havre ferme la marche

L’Olympique Lyonnais, en difficulté ces dernières saisons, pointe à une modeste 8e place de ce classement des effectifs les plus chers de Ligue 1 en 2025, avec 164,1 M€, tandis que le RC Lens, pourtant qualifié pour l’Europe la saison passée, chute à la 9e position (99,45 M€). En bas du classement, les écarts sont criants : Toulouse, Brest, Lorient, Auxerre, Nantes, Metz, Angers SCO et Le Havre affichent tous des valorisations sous la barre des 85 M€, illustrant les disparités économiques majeures entre clubs.