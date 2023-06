Face aux probables départs de certains tauliers cet été, le RC Lens est dans l'obligation de recruter et vient d'acter la signature d'un crack en attaque.

Mercato RC Lens : Oscar Cortés va signer au RCL

Le RC Lens va boucler sa première signature estivale dans les prochaines heures. Désireux de vouloir offir un effectif de qualité à Franck Haiseafin d'être compétitif en Ligue des Champions, la direction lensoise veut continuer de miser sur des jeunes pépites afin de les faire exploser sur le maillot sang et or, pour ensuite les revendre plus chères.

En ce sens, c'est une jeune pépite colombienne qui est en passe de boucler sa venue dans le Nord de la France, d'après les informations révélées par le journaliste colombien Pipe Sierra. En effet, Oscar Cortés, âgé de seulement 19 ans, va s'engager avec le RC Lens contre un chèque de 4,5 millions d'euros. La source indique par ailleurs que le joueur colombien signera un contrat valable jusqu'en juin 2028 avec le club nordiste. Cette saison, il a disputé 9 matches de championnat pour 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées.

Oscar Cortés pour remplacer Loïs Openda ?

Malgré les différentes offres formulées par Leipzig aux dirigeants lensois, Loïs Openda est toujours un joueur du RC Lens pour le moment. La semaine dernière, l'attaquant belge s'était mis d'accord avec le club allemand, mais le board sang et or n'est pas satisfait des différents montants proposés par leurs homologues de Bundesliga.

Mais avec la très probable arrivée d'Oscar Cortés, la donne est peut-être sur le point de changer. Le RC Lens pourrait en effet considérer que l'attaquant colombien compensera l'éventuel départ de Loïs Openda, et ainsi libérer l'attaquant belge pour le laisser filer à Leipzig et récupérer dans le même temps un chèque de plus de 30 millions d'euros.