Indésirable à Nice, Kasper Dolberg devrait quitter le Gym. Le Danois aurait accepté l'offre d'Anderlecht, qui doit maintenant négocier avec les dirigeants azuréens

Mercato OGC Nice : Le départ de Kasper Dolberg se précise

En fin de contrat en 2024 avec l'OGC Nice, Kasper Dolberg devrait quitter le club dès cet été. Le joueur international danois sort de deux prêts infructueux à Séville et à Hoffenheim, où il a inscrit respectivement 0 et 1 but cette saison. Les dirigeants niçois cherchent à se débarasser de lui alors qu'ils souhaitent s'appuyer sur Terem Moffi et Gaëtan Laborde l'année prochaine.

D'après les informations de Nice Matin, le club belge du RSC Anderlecht aurait fait une offre "introductive" de 2,5 millions d'euros pour l'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam. Cette proposition aurait été refusée par le board niçois, qui souhaite gagner plus d'argent dans la transaction. De son côté, le Danois se serait mis d'accord avec le club belge

Nice veut au moins 5 millions

L'OGC Nice est vendeur pour Kasper Dolberg, mais ne devrait pas le laisser filer à moins de 5 millions d'euros, comme l'a indiqué le journaliste Sacha Tavolieri. Les dirigeants azuréens jouent sur le fait que le RSC Anderlecht est sur le point de finaliser une grosse vente à 20 millions d'euros pour Bart Verbruggen, et qu'ils auront donc les fonds nécessaires pour acheter Kasper Dolberg.

Les prétentions salariales du joueur (250 000 euros par mois) auraient été un frein aux négociations dans un premier temps mais le Danois serait désormais séduit par le projet présenté par le direcreur sportif Jesper Fredberg. Kasper Dolberg aurait donc accepté de revoir à la baisse ses ambitions financières et est désormais prêt à s'engager avec le RSCA.