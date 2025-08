ASSE : Une légende dénonce un mépris total des supporters

Deux mois après la relégation de l’ASSE en Ligue 2, la colère ne faiblit pas dans le rang de certaines légendes du club. Jean-Michel Larqué, figure emblématique du club, fustige la direction et s’insurge contre le traitement réservé aux supporters.

ASSE : Larqué, toujours en colère contre les dirigeants

Jean-Michel Larqué n’a pas digéré la descente des Verts et le fait savoir. L’ancien capitaine de l’ASSE, profondément meurtri par la situation du club, a exprimé son désarroi dans une interview à Poteaux Carrés. « La colère que j’ai exprimée il y a deux mois lors de la descente des Verts n’est pas redescendue, ni d’un barreau de l’échelle, ni d’un degré. Je suis désespéré », a-t-il confié.

Il pointe ensuite du doigt l’organisation interne : « J’ai vu que la cellule de recrutement, c’était l’armée mexicaine ». Pour Larqué, les dirigeants vivent dans le déni. « Je suis toujours très en colère envers les dirigeants qui ont toujours un grand sourire. J’ose espérer que c’est toujours la même photo qui apparaît… Je ne suis pas sûr que les supporters stéphanois, aujourd’hui, aient un grand sourire », ironise-t-il.

L’ancien milieu de terrain s’en prend à une direction qu’il estime déconnectée du terrain et indifférente à la souffrance des fidèles du club.

Kilmer Sports Ventures dans le viseur

L’arrivée de Kilmer Sports Ventures n’a pas suffi à calmer les esprits. Jean-Michel Larqué se montre très critique envers les nouveaux propriétaires, accusés de multiplier les promesses sans engagement concret. « J’ai bien l’impression qu’on prend de la sorte les supporters des Verts. On les abreuve de bonnes intentions, de belles promesses. On étudie, on observe, on fait ci, on fait ça », a-t-il dénoncé.

Il redoute une nouvelle désillusion : « Je suis quand même très, très dubitatif sur les promesses tenues, et je n’aimerais pas que les supporters de Saint-Étienne soient pris pour des idiots. » À travers cette sortie fracassante, Larqué tente de réveiller les consciences et de rappeler que l’ASSE, plus qu’un club, est un symbole pour toute une ville.