Alors qu'il devait signer son contrat professionnel durant le mercato, un défenseur recale le RC Strasbourg et file à Fribourg.

Mercato RC Strasbourg : Franci Bouebari officialise son arrivée à Fribourg

Retournement de situation assez imprévu pour le RC Strasbourg. Alors que le club alsacien devait signer cinq contrats professionnels en début de semaine, Franci Bouebari, défenseur central du RCSA, a finalement décidé de s'engager en Bundesliga, et plus précisément à Fribourg où il a officialisé son arrivée ce vendredi via son compte Instagram. Il était apparu à une reprise la saison dernière en Ligue 1.

"C'est avec une immense fierté que je vous annonce la signature de mon premier contrat professionnel au sein du SC Fribourg. Je tiens tout d'abord à remercier la direction du club pour la confiance qu'ils m'accordent et d'avoir rendus tout cela possible. Je remercie également ma famille, mes amis, et mes agents pour tout le soutien au quotidien. Ainsi que tous les éducateurs et coachs qui m'ont appris et soutenus jusqu'à maintenant, le meilleur reste à venir."

Un mercato estival déjà agité au RCSA

Le mercato a commencé depuis seulement six jours, et le RC Strasbourg se montre déjà très actif. Lorenzo Depuidt, Jérémy Sebas, Jordan Robinand et Abdoul Ouatarra ont signé leur premier contrat professionnel avec le club alsacien, et les mouvements devraient s'annoncer nombreux dans les prochaines semaines.

Plusieurs départs sont attendus cet été, dont celui du capitaine Dimitri Liénard, figure emblématique du RCSA. En parallèle, les dirigeants devront impérativement recruter pour renforcer l'efectif et offrir les moyens nécessaires à Frédéric Antonetti pour réussir une belle saison l'an prochain.