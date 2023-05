À l'occasion de la réception du PSG, sept joueurs du RC Strasbourg, qui sont sur le départ, pourraient faire leurs adieux à la Meinau.

Mercato RC Strasbourg : Dimitri Liénard et le RCSA, la fin d'une incroyable histoire ?

Si le match face au PSG pourrait permettre au RC Strasbourg de valider officiellement son maintien dans l'élite en cas de victoire ou de match nul, ce sera peut-être l'occasion pour certains strasbourgeois de faire leurs adieux au fidèle public de la Meinau. En effet, sept joueurs alsaciens pourraient partir l'été prochain, et devraient disputer leur tout dernier match devant leurs supporters, d'après les informations révélées par Alsa'Sports.

Parmi eux, on retrouve Dimitri Liénard, capitaine emblématique du RCSA. À 35 ans, le milieu strasbourgeois arrive en fin de contrat, et n'a pas encore prolongé avec son club. Depuis son arrivée en 2013, il a disputé 330 matches officiels et a vécu l'incroyable montée en puissance de son équipe. Au total, il s'est offert 33 réalisations, dont un but qui restera sans doute gravé à jamais dans l'histoire du club. Nous sommes le 12 mai 2018, et les Strasbourgeois accueillent l'OL pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.

Alors qu'une victoire suffit au RCSA pour valider son maintien, les deux équipes sont à égalité à la 94e minute de jeu, et Dimitri Liénard s'apprête à tirer un coup-franc à l'entrée de la surface. D'une frappe imparable, il envoie un missile qui se loge dans la lucarne opposée et permet à son équipe d'arracher la victoire. Samedi soir face au PSG, les supporters ont prévu de lui rendre un bel hommage, avec notamment un tifo qui sera déployé à son effigie.

Morgan Sanson va retourner en Angleterre, Gameiro et Djiku sur le départ

Prêté par Aston Villa l'hiver dernier, Morgan Sanson fait partie des joueurs qui ont permis au RC Strasbourg de redresser la barre. Connaissant bien le championnat de France grâce à son passage à Montpellier et à l'OM, le milieu de 28 ans s'est offert un but et deux passes décisives en Ligue 1, et a donné un second souffle à l'entrejeu du Racing.

Toujours selon Alsa'Sports, l'avenir de Kevin Gameiro et d'Alexander Djiku est plus qu'incertain. Pour le premier, son contrat avec le RCSA touche à sa fin en juin prochain, et son temps de jeu a considérablement diminué ces derniers mois. Alors que mercato estival approche à grands pas, il paraît désormais peu probable de le voir poursuivre l'aventure en Alsace.

Concernant Alexander Djiku, il sera le grand absent de la belle affiche de samedi soir opposant le RC Strasbourg au PSG, suspendu après son carton rouge direct reçu face à l'ESTAC la semaine dernière. Pour ce qui est de son avenir, le taulier de la défense strasbourgeoise était déjà sur le départ l'été dernier, et plusieurs clubs devraient revenir à la charge cet été.

Colin Dagba, une dernière apparition face au club auquel il appartient

Prêté par le Paris Saint-Germain à Strasbourg le 6 juillet 2022, Colin Dagba va jouer son dernier match à la Meinau face à son club, après une saison entière passée en Alsace. Au cours de celle-ci, le jeune défenseur de 24 ans a pris part à 22 matches toutes compétitions confondues, pour une seule passe décisive délivrée. Nul doute qu'il devrait repartir dans un autre club dès son retour à Paris, soit dans le cadre d'un nouveau prêt, ou peut-être d'un transfert sec pour permettre au PSG de récupérer quelques millions d'euros.

Maxime Le Marchand et Eiji Kawashima ne devraient pas prolonger

Pour finir, Alsa'Sports fait le point sur les situations de Maxime Le Marchand et d'Eiji Kawashima. Concernant le défenseur breton, son contrat arrive à son terme à la fin de la saison, et n'a toujours pas été fixé sur son avenir à deux journées de la fin du championnat. Même son de cloche pour le gardien japonais, qui n'a quasiment pas joué de la saison suite à une blessure à l'épaule, et qui ne devrait pas continuer en Alsace. Pour rappel, l'ancien portier du FC Metz est âgé de 40 ans.