Alors que le FC Lorient va devoir se renforcer durant le mercato estival, le départ d'un défenseur a été officialisé au FCL.

Mercato FC Lorient : Moritz Jenz quitte le FCL et s'engage à Wolfsburg

Les premiers mouvements commencent en ce début de mercato estival au FC Lorient. Désireux de vouloir renforcer l'effectif pour componser certains départs probables, comme celui d'Enzo Le Fée, les dirigeants lorientais sont d'abord sur un autre chantier, à savoir se débarasser de plusieurs éléments indésirables.

Après avoir commencé par le troisième gardien du club, Teddy Bartouche-Selbonne, le FCL vient d'officialiser le départ d'un défenseur central, arrivé au club en 2021. En effet, Moritz Jenz, qui a été prêté à deux reprises cette saison, s'est engagé avec Wolfsburg contre une somme comprise entre 7 et 10 millions d'euros, une bonne affaire pour les Merlus. Au total, il aura disputé 17 matches de championnat sous le maillot du FC Lorient.

Moritz Jenz très heureux de rejoindre Wolfsburg

Quelques instants après sa signature, le joueur s'est exprimé sur le site officiel du club allemand, et n'a pas caché sa joie de vivre une nouvelle expérience. "J'ai vraiment hâte de relever ce nouveau défi. Le VfL Wolfsburg est un club très ambitieux qui veut jouer à l'international. Pour moi, c'est l'environnement parfait pour un développement ultérieur."

Son directeur sportif, Sebastian Schindzielorz, s'est réjoui de voir débarquer le défenseur central de 24 ans. "Moritz est un défenseur robuste et fort, qui se caractérise également par une vitesse énorme et un jeu de passes sûr. Malgré son jeune âge, il est déjà passé par de nombreux clubs et possède également une expérience internationale. Nous sommes convaincus qu'il peut franchir une nouvelle étape dans sa carrière avec nous et qu'il sera un ajout important à notre équipe." Reste plus qu'à confirmer tout ça sur le terrain la saison prochaine.