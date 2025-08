INFO Mercato : La seconde victime de Zabarnyi au PSG connue

Ilya Zabarnyi, le défenseur central de Bournemouth, devrait s’engager en faveur du PSG dans les prochains jours. Si le gardien russe Matvey Safonov est poussé vers la sortie par cette arrivée, un autre joueur du Paris SG pourrait bien en faire les frais.

Ilya Zabarnyi arrive, Matvey Safonov viré ?

Après plusieurs mois de discussions, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de Bournemouth ont trouvé un accord pour le transfert d’Ilya Zabarnyi. Si le club anglais exigeait initialement 70 millions d’euros, l’affaire devrait finalement se conclure autour de 68 millions d’euros.

Selon Fabrizio Romano et d’autres médias assurent que le deal est bouclé et il ne reste que de petits détails à régler avant de voir Zabarnyi débarquer à Paris pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030. Ce qui sous-entend une cohabitation dans le vestiaire parisien entre l’international ukrainien et le gardien russe Matvey Safonov.

Impossible, affirme la chaîne Youtube TaToTake, animée par deux journalistes ukrainiens. Selon eux, Zabarnyi a posé comme condition de son arrivée au PSG le départ de Safonov. Une demande accepté le club de la capitale française, qui aurait donc proposé les services de l’ancien joueur de Krasnodar à Galatasaray.

Intéressé par l’offre, le club turc a promis se pencher sur cette piste s’il ne parvenait pas à recruter le portier de Manchester City, Ederson. Mais ce n’est pas tout. Un autre joueur pourrait également faire les frais de l’arrivée prochaine d’Ilya Zabarnyi.

Lucas Beraldo en route pour Galatasaray ?

Déjà soumis à la rude concurrence de Willian Pacho et Marquinhos, Lucas Beraldo devrait bientôt voir débarquer Ilya Zabarnyi au Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des défenseurs les plus solides de Premier League, le défenseur central de Bournemouth vient de concurrencer directement le capitaine parisien dans l’esprit de Luis Enrique.

🚨 GALATASARAY S’INTÉRESSE À LUCAS BERALDO ! 🇹🇷👀



Le club stambouliote pourrait passer à l’action très bientôt pour le brésilien.



pic.twitter.com/oi18C6O3sI — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 3, 2025

Une mauvaise nouvelle pour Lucas Beraldo qui devrait encore voir son temps de jeu se réduire davantage. Face à cette situation, l’international brésilien de 21 ans pourrait se laisser convaincre par un départ pour aller chercher du temps de jeu la saison prochaine. L’ancien défenseur de Sao Paulo pourrait donc trouver une porte de sortie en Turquie.

En effet, selon les informations de Fanatik, les dirigeants de Galatasaray auraient l’intention de tenter sa chance pour Beraldo. « Galatasaray s’intéresse à Lucas Beraldo. Les Jaune et Rouge prévoient de faire des démarches concrètes pour le jeune joueur dans un avenir proche », explique le média turc. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif de Piracicaba est évalué à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.