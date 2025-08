Mercato : Le Stade Rennais brise le rêve de l’OM pour 40M€

Engagé dans un mercato très ambitieux en vue de la prochaine Ligue des Champions, l’OM rêvait d’un crack du Stade Rennais cet été. Mais Roberto De Zerbi va devoir se faire une raison pour ce phénomène rennais.

Mercato : Un jeune du Stade Rennais plaît à l’OM

Après CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, l’Olympique de Marseille n’est pas encore totalement satisfait. Présent en conférence de presse ce samedi, après le match nul contre le FC Séville (1-1), Roberto De Zerbi a annoncé qu’il attendait d’autres recrues pour renforcer au mieux son effectif.

Et ce dimanche, Fabrizio Romano et L’Équipe ont annoncé que l’OM était parvenu à un accord avec la Juventus Turin pour le prêt avec obligation d’achat de 18 millions d’euros de Timothy Weah. L’ancien attaquant du Paris SG est désormais attendu à Marseille pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Mais ce n’est pas tout.

En effet, le journaliste Romain Canuti révèle que l’OM en pincerait pour un jeune milieu de terrain du Stade Rennais. Réputé pour sa capacité à flairer les talents précoces, le club breton semble une nouvelle fois tenir une pépite avec Djaoui Cissé.

Et comme il fallait s’y attendre, le joueur de 21 ans, qui a disputé 14 matches de Ligue 1 la saison, n’est pas passé inaperçu. Plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille, seraient intéressés par sa signature cet été. Toutefois, le présentateur de Virage Marseille sur BFM Marseille Provence affirme que ce dossier est déjà à oublier pour l’OM.

Habib Beye compte sur Djaoui Ciss

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Djaoui Cissé ne sera pas facile à déloger du Stade Rennais. En tout cas, l’OM ne sera pas en mesure de finaliser le transfert du natif de Juvis-sur-Orange. Très intéressant au coeur du jeu avec le Stade Rennais, le milieu de terrain a confirmé avec l’Euro U21, où il a été l’homme fort des Bleuets. Pour Romain Canuti, l’avenir du jeune homme passera forcément par un Top club européen capable d’offrir au moins un chèque de 40 millions d’euros au SRFC pour boucler sa signature.

« Djaoui Cissé de Rennes, effectivement, crack annoncé. Je pense qu’il est ce qu’on appelle imbougeable. C’est comme Camavinga à l’époque. Rennes a les moyens de dire qu’il sera vendu à un top club très cher. Et Camavinga est parti pour 40M€ au Real Madrid. Donc Cissé, c’est déjà intouchable. J’ai l’impression que Beye a prévu d’en faire un titulaire donc c’est mort », a déclaré le journaliste dans l’émission du Phocéen.