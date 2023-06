Si la rénovation du stade Francis-Le-Blé fait l'actualité au Stade Brestois, le mercato devrait aussi bouger avec un taulier annoncé sur le départ.

Mercato Stade Brestois : Un départ de Marco Bizot n'est pas à exclure

Pour rénover le stade Francis-Le-Blé, il faudra débourser 50 millions d'euros, selon une étude de faisabilité confiée à un cabinet spécialisé. C'est la douche froide à Brest ! Et pour le maire de la ville, François Cuillandre, hors de question de poser une telle somme sur la table. Un nouveau stade comprenant 15 000 places devrait donc voir le jour, d'ici 2027, à l'Espace Froutven, dans la commune de Guipavas. Coût total de l'opération : 106,5 millions d'euros, dont 27 millions d'euros de subventions publiques, soit 25 % du budget.

Hormis ce nouveau stade qui fait l'actualité à Brest, le mercato du Stade Brestois démarre lentement. Sur le volet des départs, un premier nom est sorti. Il s'agit de Marco Bizot. Arrivé en provenance d’Alkmaar, le gardien de 32 ans s’est rapidement imposé comme un taulier de l'effectif brestois. Ses performances ont notamment séduit les supporters bretons.

Marco Bizot vendu cet été ?

Selon les informations de l’Insider Mohamed Toubache-Ter, Marco Bizot pourrait quitter Brest lors de ce mercato estival. Le portier néerlandais arrive à un an de la fin de son contrat et pourrait être vendu cet été par le Stade Brestois. Cette saison, il a disputé 37 matches en Ligue 1, a réalisé 8 clean sheets et a encaissé 54 buts.

Acheté 5 millions d'euros il y a deux ans, le gardien titulaire du Stade Brestois vaut actuellement 4 millions d'euros sur le marché des transferts, mais pourrait rapporter un peu plus aux Ty Zefs. Par ailleurs, le portier numéro 2 Joaquin Blazquez ne devrait pas non plus poursuivre son aventure à Brest. Prêté cette saison par le Club Atlético Talleres, il ne devrait pas voir son option d’achat levée.