Mercato OGC Nice : Imminent ! Un départ à 15 M€ se dessine

Le mercato estival commence bien dans les coulisses de l’OGC Nice, avec un joli coup à 15 millions d’euros en ligne de mire. Il s’agit de la vente de Marcin Bulka, proche de se concrétiser.

Mercato OGC Nice : Marcin Bulka bientôt à Neom SC pour 15 M€

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce mardi 1er juillet, et l’OGC Nice se frotte déjà les mains à l’idée de toucher un joli pactole. Les dirigeants niçois sont sur le point de réaliser une belle opération pour renflouer les caisses du club, et assurer d’autres recrutements. Cette opportunité financière concerne le départ de Marcin Bulka qui s’annonce de plus en plus imminent.

Ces dernières heures, la presse française a révélé l’intérêt constant du Neom SC pour le gardien de but polonais de 25 ans. En coulisses, les discussions ont véritablement avancé, avec un accord de transfert déjà scellé. D’après le journal L’Équipe, Marcin Bulka aurait déjà passé ses examens médicaux avec le club saoudien ce mardi 1er juillet 2025. Sauf retournement de situation, il signera son contrat dans les prochaines heures. Photo : Jean-Clair Todibo et Kephren Thuram

Le média français parle d’un transfert à hauteur de 15 millions d’euros, une somme que l’OGC Nice va encaisser pour renforcer ses finances. En parallèle, le club azuréen s’active déjà pour signer Yehvann Diouf, en remplacement du Polonais de 25 ans. L’international gardien de but sénégalais devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers dans les prochaines heures pour un contrat de cinq ans, estimé à 7 millions d’euros.