Décidé à vendre Kylian Mbappé sur ce mercato d’été, l’émir du Qatar, le propriétaire du PSG, serait aussi prêt à virer Luis Campos, le conseiller football.

Mercato PSG : Luis Campos out, Antero Henrique de retour à Paris ?

Lassé par les sauts d’humeur de Kylian Mbappé, qui refuse de prolonger son contrat pour partir gratuitement dans un an, le grand patron du Paris Saint-Germain serait désormais prêt à négocier son départ avec le Real Madrid dès cet été. Le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani aurait déjà prévenu les représentants de l’attaquant de 24 ans : soit il prolonge d’une année pour être vendu l’été prochain soit il part maintenant parce qu’il n’est pas question de le perdre sans aucune indemnité. Mais selon le média PSG Community, Mbappé pourrait entraîner Luis Campos dans sa chute. En effet, lors d’un live sur Twitch, le portail spécialisé a révélé que le conseiller football du club de la capitale serait lui aussi sur le départ. Pour le remplacer, le Qatar serait prêt à faire revenir Antero Henrique, ancien directeur sportif des Rouge et Bleu.

« Luis Campos ne poursuivra pas l’aventure au Paris Saint-Germain. D’abord, parce qu’il est venu à la demande de Mbappé, et surtout le Qatar est un peu fatigué des remous qu’il y a eu autour de Luis Campos dans les transferts et des histoires autour du club, et assainir tout cela. Et, enfin, le PSG veut donner les pleins pouvoirs à un coach, Luis Enrique, qui travaille depuis des semaines sur le mercato et a déjà établi une liste de joueurs (…) Antero Henrique va prendre une place prépondérante au Paris Saint-Germain, dans une fonction que l’on ne connaît pas encore. Luis Enrique et Antero Henrique travaillent déjà main dans la main », a expliqué le média sportif. Mais l’information a été rapidement démentie par Fabrizio Romano.

Mercato PSG : Luis Campos n’envisage pas de quitter le Paris SG

En effet, selon le célèbre journaliste italien, Luis Campos n’a aucune intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le dirigeant portugais reste concentré à 100% sur le PSG et s’active sur le marché pour renforcer au mieux le futur effectif de Luis Enrique. « Luis Campos n'envisage pas de quitter le Paris Saint-Germain. Il est concentré à 100% sur le projet du PSG. Campos s'occupe du mercato parisien et rien n'a changé du tout, malgré les informations sur le fait que le PSG serait sur le point de se séparer du conseiller portugais », a clarifié le spécialiste mercato de Sky Italia. Reste à savoir comment se terminera l’été dans la capitale.