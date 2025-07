Mercato OM : Longoria s’attaque à deux pistes folles à 48 M€

L’OM continue d’agiter ce mercato estival. Pablo Longoria cible désormais deux jeunes défenseurs prometteurs, pour un investissement total de 48 M€.

Mercato OM : Ryan Flamingo et Joel Ordóñez dans le viseur de Marseille

Malgré les récentes arrivées de Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’OM entend encore muscler sa défense. Le club phocéen explore notamment deux pistes séduisantes : Joel Ordóñez, défenseur équatorien de 21 ans qui évolue au Club Bruges, et Ryan Flamingo, Néerlandais de 22 ans actuellement au PSV, selon Foot Mercato.

Estimés respectivement à 28 M€ et 20 M€, ces deux profils jeunes et athlétiques séduisent la cellule de recrutement olympienne. Joel Ordóñez, révélation de la dernière saison en Belgique, avait déjà attiré l’attention du PSG. Considéré comme un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération, il est convoité dans toute l’Europe.

De son côté, Flamingo a brillé en Eredivisie et plaît pour sa polyvalence et sa qualité de relance. Tandis que l’arrière-garde est en pleine reconstruction, l’attaque marseillaise prend forme. Les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Igor Paixao sont sur le point d’être finalisées. Ce qui marque une volonté claire de jouer les premiers rôles dès la rentrée.