Au lendemain de la mort de l’adolescent de 17 ans, Naël, tué par un policier lors un contrôle routier, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a pris position.

Naël, conducteur de 17 ans abattu à Nanterre

Naël, 17 ans, a été tué tôt ce mardi à Nanterre (Hauts-de-Seine) au volant d'une voiture, par un policier, qui a fait usage de son arme après un refus d'obtempérer. Le fonctionnaire de police a été placé en garde à vue pour « homicide volontaire », a indiqué dans la soirée le parquet de Nanterre, précisant que « les opérations de dépistage d’alcoolémie et de consommation de produits stupéfiants ont été réalisées et se sont avérées négatives ».

Toujours selon les autorités judiciaires de le parquet de Nanterre, « une autopsie et des examens complémentaires, notamment en matière de toxicologie, ont été ordonnés et doivent être réalisés demain. L’exploitation des éléments retrouvés sur place, dans le véhicule, et des différentes vidéos de la scène se poursuivent ». Pendant ce temps, l’affaire a créé l’émoi au sein de la population et des stars du football s’en sont saisies, notamment l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé : « J’ai mal à ma France »

La mort de Naël ce mardi à Nanterre a suscité beaucoup de réactions dans le monde politique, mais pas seulement. Des personnalités du monde du sport ont également exprimé leurs réactions suite à ce drame. Kylian Mbappé a notamment pris position, un message rapidement devenu viral sur la toile. « J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt », a écrit le capitaine de l’Equipe de France.

Maître Jennifer Cambla, avocate de la famille de la victime, estime sur RMC que le geste du policier était « complètement disproportionné. Il y a une intention meurtrière qui ne fait pas de doute pour moi, car il lui tire une balle dans le thorax ». D'autres stars comme l'acteur Omar Sy et le défenseur du FC Barcelone, Jules Koundé, ont aussi tenu à réagir.