Jules Koundé a exprimé sa frustration de ne pas jouer en défense centrale au Barça, au point de vouloir partir. Deux cadors sont sur le coup.

Mercato FC Barcelone : Chelsea et Man United suivent Jules Koundé

Jules Koundé est ouvert à un départ du FC Barcelone. Le Français en a marre d'évoluer au poste de latéral droit et souhaite jouer à son poste de prédilection, en défense centrale. Problème, Xavi compte sur la paire Araujo-Christensen et les Catalans viennent de recruter Inigo Martinez. Chelsea et Man United sont donc attentifs à la situation du récent finaliste de la Coupe du Monde, d'après les informations de Sport. Les deux cadors du championnat anglais souhaitent recruter un défenseur central droitier, et Jules Koundé est dans leur liste préférentielle.

Aucune offre officielle n'a encore été formulée, mais l'entourage du joueur a laissé entendre qu'une transaction pourrait être envisagée après la fin des championnats. Le Barça doit clarifier au plus vite la situation car les Blaugranas ont besoin de conclure des transferts pour faire rentrer de l'argent dans les caisses.

Le Barça compte sur Jules Koundé

Le quotidien sportif précise tout de même que le FC Barcelone ne va pas se précipiter dans ce dossier. Jules Koundé a été recruté pour 55 millions d'euros l'été dernier et les dirigeants catalans comptent sur lui dans le futur. L'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux a réalisé une saison moyenne, mais le Barça a confiance en lui à l'avenir.

Les Barcelonais ne comptent donc pas le vendre malgré sa colère et l'intérêt qu'il génère du côté de la Premier League, à moins d'offres impossibles à refuser. Le Barça devra tout de même se séparer de joueurs avant le 30 juin, et il pourrait s'agir de Franck Kessié, d'Ansu Fati ou encore de Ferran Torres. Raphinha est également très sollicité sur le marché, mais l'idée est de conserver le Brésilien.