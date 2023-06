Après son refus de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé se rapproche plus que jamais du Real Madrid.

Mercato PSG : Le Qatar met la pression à Kylian Mbappé

Dans une lettre envoyée à la direction du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines, Kylian Mbappé a annoncé qu’il ne compte pas activer son option d’une saison supplémentaire présente dans son contrat qui expire en juin 2024. Pour l’émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale, il est hors de question de laisser partir le joyau français sans aucune indemnité de transfert. À Paris, la donne est donc très simple : soit Mbappé accepte de prolonger, soit il sera vendu dès cet été.

En Espagne, selon le journaliste Juanfe Sanz de la célèbre émission "El Chiringuito", les dirigeants parisiens laissent notamment dix jours au clan Kylian Mbappé pour se décider. Si le champion du monde 2018 reste sur sa position et refuse de parapher une courte prolongation, il sera placé sur le marché cet été. Et selon un spécialiste, le Real Madrid aurait d’ores et déjà bouclé l’affaire avec l’international français de 24 ans.

Le Real Madrid prêt à mettre 250M€ pour Kylian Mbappé ?

Présent sur le plateau d’El Chiringuito mardi soir, Edu Aguirre, journaliste suiveur du Real Madrid, confirme que Kylian Mbappé n’a jamais « été aussi proche de Madrid » que lors de ses six dernières saisons au Paris Saint-Germain. « Ce pourrait même être une question de jours », assure le spécialiste espagnol expliquant que Florentino Pérez tient entre ses mains un chèque de 250 millions d’euros pour boucler l’arrivée de Mbappé, qui sera au Real « à 99% ».

Ce montant comprendrait l’indemnité de transfert, évaluée entre 120 et 150 millions d’euros, et l’importante prime à la signature du capitaine de l’Equipe de France. Edu Aguirre précise également qu’il n’y a aucun contact direct entre les dirigeants des deux clubs. « Il n’y a aucun contact ente le PSG et le Real. Les contacts sont entre Fayza Lamari et le PSG et entre Fayza Lamari et le Real », confie le journaliste sportif, qui présente donc Fayza Lamari comme « la personne clé » d’un possible transfert de son fils cet été.